Yeşiller bu makam aracına ne diyecek

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Mercedes Benz şirketi tarafından özel olarak üretilen ve dünyanın en güvenli zırhlı aracı olarak nitelendirilen makam aracının 7.54 x 54 R mermilere, 12.5 kiloya kadar plastik patlayıcılara bile dayanıklı olduğu gibi yangına ve zehirli gaza karşı da dayanıklı ve korumalı olduğu belirtildi.

‘YÜRÜYEN SIĞINAK’

“Yürüyen sığınak” gözüyle bakılan aracın maliyetinin ekstralar olmadan 543 bin 949 Euro olduğu belirtilirken, fiyatından ziyade Maybach V12 model 612 beygir gücüne sahip motorlu aracın 100 km’de 19 litre süper benzin tüketmesine bazı çevrelerden eleştiriler gelmeye başladı. İktidar ortağı Yeşiller’in gençlik teşkilatı “Genç Yeşiller”, çevre kirliliğine yol açan böyle bir makam aracının kullanılmasına Başbakan Scholz’un izin vermesini yadırgadıklarını açıkladı. Scholz’un yeni zırhlı aracının 4.2 ton ağırlığında olduğu ve saatte azami 190 km hız yaptığı, ancak özel lastikler takılması halinde hızın 250 km’ye kadar çıkabileceğine de dikkat çekildi. Böyle bir aracı ancak kamyon ehliyeti olan şoförlerin kullanmalarına izin verildiğine de işaret edildi.