Yeşilgöz Hollanda Başbakan Yardımcısı oldu

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Şubat 08, 2026 07:00

HOLLANDA’da Demokrat 66 (D66), Hıristiyan Demokrat Partisi (CDA) ile Özgürlük ve Demokrasi için Halk Partisi (VVD) arasında sürdürülen koalisyon görüşmelerinde uzlaşma sağlanırken, Ankara doğumlu VVD lideri Dilan Yeşilgöz’ün Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı olarak görev alması kesinleşti.

SEÇİMLER EKİMDE YAPILDI

2022-2024 yıllarında Adalet ve Güvenlik Bakanlığı yapan Dilan Yeşilgöz, sosyal medya platformu X’te yeni hükümette Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı olarak görev alacağını paylaştı. 29 Ekim 2025’te yapılan genel seçimlerden en güçlü parti olarak çıkan merkez sol parti Demokrat 66 lideri Rob Jetten başbakanlığında kurulacak azınlık hükümetinde D66’lı 7, VVD’li 6 ve CDA’lı 5 bakanın görev alacağı açıklandı. CDA henüz kabinede kimlerin görev alacağını açıklamadı. Seçimlerden aşırı sağcı Geert Wilders’in Özgürlük Partisi (PVV) ikinci parti olarak çıkmış, ancak partilerin çoğu PVV ile olası bir koalisyona kapıyı kapatmıştı.

 

