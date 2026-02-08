Yeşilgöz Hollanda Başbakan Yardımcısı oldu

Haberin Devamı

SEÇİMLER EKİMDE YAPILDI

2022-2024 yıllarında Adalet ve Güvenlik Bakanlığı yapan Dilan Yeşilgöz, sosyal medya platformu X’te yeni hükümette Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı olarak görev alacağını paylaştı. 29 Ekim 2025’te yapılan genel seçimlerden en güçlü parti olarak çıkan merkez sol parti Demokrat 66 lideri Rob Jetten başbakanlığında kurulacak azınlık hükümetinde D66’lı 7, VVD’li 6 ve CDA’lı 5 bakanın görev alacağı açıklandı. CDA henüz kabinede kimlerin görev alacağını açıklamadı. Seçimlerden aşırı sağcı Geert Wilders’in Özgürlük Partisi (PVV) ikinci parti olarak çıkmış, ancak partilerin çoğu PVV ile olası bir koalisyona kapıyı kapatmıştı.