Yeşil duvar için yeni başlangıç

Afrika’da Sahra çölü ile tropik bölgeyi ayıran Sahel bölgesinde çölleşmeyi önlemesi hedeflenen ‘Büyük Yeşil Duvar’ projesi için yeniden düğmeye basıldı. 2007’de başlatılan ancak çok az ilerleme sağlanan proje için 14 milyar dolar ek kaynak bulundu. Hürriyet’in sorularını yanıtlayan BM Çölleşme ile Mücadele Sözleşmesi (UNCCD) Program Koordinatörü Camilla Nordheim-Larsen, yeni kaynak sayesinde süreci hızlandırmayı ve 2025 yılına kadar hedeflerini yakalamayı umduklarını söyledi.

AĞAÇLANDIRMADAN DAHA FAZLASI

Geçen hafta Paris’te yapılan zirvede aralarında Dünya Bankası’nın da olduğu bağışçılar 2021-2025 dönemi için 14 milyar dolarlık taahhütte bulundu. Böylece projenin tamamlanması için gereken 33 milyar doların önemli bir kısmı toplanmış oldu. BM Koordinatörü “Duvar”ın ağaçlandırma çalışmalarından fazlası olduğuna vurgu yaptı.

10 MİLYONA İŞ İMKÂNI

Nordheim-Larsen, Sahel bölgesinde geçimin tarıma dayalı olduğuna dikkat çekerek, “Proje sadece çevre için değil; ekonomi, kalkınma ve tarım için de önemli. Amacımız 2030’a kadar 100 milyon hektarlık alanı ıslah etmek, 250 milyon ton karbonu depolamak ve kırsal alanlarda 10 milyon kişiye iş imkânı yaratmak. Bölge dünyanın en kuru alanlarından, fakat ıslah çalışmalarıyla iklim değişikliğine daha dayanıklı bir yapı inşa edebilirsiniz. Büyük Yeşil Duvar esasen toprağın ıslah edilerek milyonlarca insanın Sahel’e yerleşmesiyle ilgili” dedi.

8 BİN KM’LİK ORMAN KUŞAĞI

“Büyük Yeşil Duvar” projesi 2030 yılında tamamlandığında, Senegal’den Cibuti’ye, diğer bir deyişle Atlantik’ten Kızıl Deniz’e kıta boyunca uzanan yeşil, canlı bir duvar meydana gelmiş olacak. Proje ile Sahra Çölü tozlarının kıta içlerine girerek tarım ve orman arazilerine zarar vermesinin önlenmesi, ayrıca tarım alanlarının ıslahı ile yeni istihdam olanakları yaratılması hedefleniyor. Bu kapsamda 11 ülkede ağaçlandırma faaliyetinin yanı sıra, toprak ıslahı, sulama altyapısı kurulması gibi çalışmalar yürütülüyor. Ağaçtan kuşağın 8 bin km uzunluğunda ve 11 km genişliğinde olması hedefleniyor.