Yeşil berelerini Hristodulidis taktı… Rum komandolardan hadsiz sloganlar

SON yıllarda silahlanmaya hız veren Kıbrıs Rum yönetiminde KKTC’yle savaş naraları sıklıkla duyulur oldu. Rum komandoların 1 Ekim’de ülkenin kuruluş yıldönümü geçit töreninde KKTC’nin en uzak ucu ‘Karpaz’a kadar gideceğiz’ sloganları atarak yürümesinin bir benzeri acemi komandoların önceki gün yapılan yemin töreninde yaşandı. Rum lider Nikos Hristodulidis’in yeşil berelerini taktığı komandolar aralıksız “Magosa’ya döneceğiz” marşı okudu.

RUM LİDER DE KATILDI

Türk düşmanlığı gösterisi Larnaka kentinde Türklere katliamlar düzenleyen terör örgütü EOKA’nın lider kadrosunda yer alan, İngiliz yönetimi döneminde idam edilen Stelios Mavrommatis’in adının verildiği askeri kamptaki yemin töreninde gerçekleşti. Rum lider Hristodulidis, EOKA’nın kahramanları olduğunu belirterek komando eğitimi gösterisi yapan acemi askerlere yeşil berelerini dualarla taktı.

5 YAŞINDA BAŞLIYORLAR

Kıbrıs Rum yönetiminde, Türk düşmanlığı’nın temelinde 5 yaşında başlayan eğitim sistemi ve Kıbrıs’ın yakın tarihini Rumların farklı bir terminoloji ile tanımlamaları bulunuyor. Türk karşıtı eylemlerde Türkiye ve KKTC bayraklarının yakılması da Rum gençler için ritüel haline geldi. Türk düşmanlığının bir çok nedeni bulunuyor. Bunlardan birkaçı şöyle:

EĞİTİM KİLİSENİN ETKİSİNDE

- Kıbrıs Rum yönetimi laik bir ülke değil ve Türk düşmanlığıyla ünlü Başpiskoposluğun liseye kadar temel eğitim sisteminde ders kitaplarının yazılımında yetkileri bulunuyor. Kitaplarda Türkler, katliamcı ve Rumları evlerinden kovan barbarlar olarak anlatılıyor. Rum toplumunda Başpiskopos’un sözleri, siyasi liderlerden daha fazla kabul görüyor.

- Rumların, Yunanistan’la birleşmek amacıyla (ENOSİS) 1950’li yıllarda kurduğu EOKA terör örgütü, Rumlara göre İngilizlere karşı bağımsızlık mücadelesi nedeniyle kahraman sayılıyor. Ancak aynı örgüt Kıbrıslı Türklere en kanlı katliamları gerçekleştirdi. Bu nedenle Türkler terörist örgüt kabul ediyor.

- Rum yönetimi Türkleri katlettiklerini kabul etmiyor ve 1963’te başlayan kanlı saldırılarını ‘Türk isyanı’ diye okullarda öğretiyor. Rumlara göre Kıbrıs sorunu 1974’te Türk ordusunun Barış Harekatı ile başladı. Hatta Kıbrıslı Türklerin yardımına gelen Türk ordusunu ‘işgalci’ olarak niteliyorlar.

Bilgi notu

2005 yılında AB ve BM’nin desteğiyle taraflar arasında ders kitaplarında ‘nefret dili’nin kaldırılması yönünde programlar başlatıldı. KKTC’nin eski Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat döneminde Kıbrıs Türk eğitim sisteminde eleme yapıldı. Ancak Rum tarafı kitaplarını değiştirmedi.