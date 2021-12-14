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Yeşil Bakan’dan Moskova’ya Ukrayna mesajı: Açıklamaları ortalığı karıştırdı

#Almanya#Annalena Bearbock#Kuzey Akım-2
Yeşil Bakan’dan Moskova’ya Ukrayna mesajı: Açıklamaları ortalığı karıştırdı

Almanya’da geçen hafta göreve başlayan Dışişleri Bakanı Baerbock, Rusya’dan ülkesine doğalgaz taşıyacak Kuzey Akım-2 boru hattının açılmasının Ukrayna krizinin çözümüne bağlı olduğu mesajını verdi. Doğalgaz fiyatları yükseldi.

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Almanya’da Dışişleri Bakanı Annalena Bearbock, görevi devralmasından sadece birkaç gün sonra yaptığı açıklamayla Avrupa enerji piyasasında bomba etkisi yarattı. Rusya’dan Almanya’ya uzanan “Kuzey Akım-2” doğalgaz boru hattının tamamlanmış olmasına rağmen açılmaya hazır olmadığını belirten Annalena Baerbock, Berlin ile Moskova arasında işbirliğinin devamı için Ukrayna krizinin barışçıl yoldan çözülmesi gerektiğini de ilan etmiş oldu.

‘DEVREYE GİRMEZ’

Alman ZDF televizyon kanalında kritik açıklamaları yapan Yeşiller Partili Baerbock, ülkesinin başta ABD olmak üzere Batılı devletler ile Rusya politikasında hemfikir olduğunu belirtti. Demecinde “Kuzey Akım-2” doğalgaz boru hattı projesine de geniş yer ayıran Baerbock, “Rusya’dan ülkemize uzanan bu doğalgaz boru hattı Avrupa Birliği enerji yasaları yönetmeliğine uyumlu olmadığı için şimdiki haliyle devreye giremez. Rusya’dan doğalgaz pompalanmasına başlanamaz” ifadelerini kullandı.

FİYATLAR YÜKSELDİ

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Almanya’nın “Kuzey Akım-2” projesine yönelik tavrının Ukrayna kriziyle doğrudan bağlantılı olduğunu da söyleyen yeni Alman Dışişleri Bakanı, “Ukrayna krizi, Rusya tarafından tırmandırılmaya devam ederse bahsettiğimiz doğalgaz boru hattı belki de hiçbir zaman devreye girmeden atıl proje olarak kalabilir. Bu tavrımız, ABD ile bir önceki Almanya hükümeti arasında varılan anlaşmalarda yer alıyor” dedi. Baerbock’un bu sözleri üzerine Avrupa piyasalarında bin metreküp doğalgaz fiyatı bir ay önce olduğu gibi bin 300 dolar seviyesine fırladı. Eski Almanya Başbakanı Angela Merkel, birçok AB ülkesinin eleştirmesine rağmen Putin yönetimiyle yapılan ‘Kuzey Akım-2’ projesine büyük önem veriyordu.

TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜ 

Rusya ile Ukrayna arasındaki krizde Almanya’nın önceliklerini de ZDF’e verdiği demeçte sıralayan Annalena Baerbock, “Almanya’nın bu krizde üzerinde durduğu birinci madde Ukrayna’nın toprak bütünlüğü ve egemenliğinin korunmasıdır. Bu temel ilkeden kesinlikle taviz vermek niyetinde değiliz. Bize göre Rusya ile Ukrayna arasında geç olmadan bir an önce doğrudan görüşmelerin başlaması da yerinde bir adım olacaktır” dedi.

Yeşil Bakan’dan Moskova’ya Ukrayna mesajı: Açıklamaları ortalığı karıştırdı

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ABD, KUZEY AKIM-2 BORU HATTINA KARŞI

Kuzey Akım-2 boru hattı inşaatı 2018’de başladı. Ukrayna’nın transit ülke olarak baypas edilmesi anlamına gelen projeye ABD şiddetle karşı çıktı. Baltık Denizi’nin dibinden döşenen 1.234 kilometrelik boru hattının maliyeti 10 milyar Euro. Eylül 2021’den itibaren hat gaz akışına hazır hale geldi. Avrupa Enerji Komisyonu henüz işletim iznini vermiş değil.

 

LUKAŞENKO, AVRUPA’YI BİR KEZ DAHA UYARDI

Belarus’un başkenti Minsk’te TRT’ye konuşan Belarus lideri Aleksandr Lukaşenko, AB’nin ülkesi üzerinde ekonomik yaptırım ve baskılarının devam etmesi durumunda ülkesi üzerinden Avrupa’ya giden “Yamal-Avrupa” doğalgaz boru hattı vanasını kapatmaya kadar giden süreci başlatacağını bir kez daha dile getirdi.

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PESKOV’DAN İKAZ

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Avrupa’nın kışın ortasından gazsız kalma ihtimalini değerlendirerek, “Biz müşterilerimize yönelik altına imza attığımız doğalgaz anlaşmalarını harfiyen yerine getireceğimizi umut ediyoruz. Bu yorumun Belarus lideri Lukaşenko’nun söylediklerine yanıt olduğunu vurgulamak isterim”  diyerek Minsk yönetimini uyardı.

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#Almanya#Annalena Bearbock#Kuzey Akım-2

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