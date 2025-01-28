'Yeryüzündeki cehennem': Daha büyüğü yok

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Latin Amerika ülkesi El Salvador'un Tecoluca bölgesindeki Terörizm Hapis Merkezi, yeniden dünyanın gündemine oturdu. "Yeryüzündeki cehennem" olarak bilinen mega hapishane,1 Şubat'ta açılışının ikinci yılını kutlayacak.

AFP'de yer alan habere göre, Devlet Başkanı Nayib Bukele hükümetinin çetelere karşı yürüttüğü savaşın bir simgesi haline gelen hapishanede, MS-13 ve 18. Sokak çetelerinin yüzlerce üyesi tutuluyor.

Latin Amerika'nın en büyük hapishanesi, yaklaşık 18 bin çete üyesini barındırarak El Salvador sokaklarını temizlemiş durumda.

HAPİSHANEDEKİ DURUMU ANLATTI



Dünyaca ünlü ve kötü şöhretli MS-13 adlı çetenin bir üyesi olan Marvin Vasquez, 40 bin kişi kapasiteli hapishaneye gönderilmeden önce yaklaşık 20 ila 30 kişiyi öldürdüğüne inandığını söyledi.

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Sırtında "çılgın suçlular" dövmesi bulunan 41 yaşındaki Vasquez, hapishanenin 5 yıldızlı otel olmadığını bildiğini ancak mahkumlar için 5 yıldızlı otelden farksız olduğunu ifade etti.

Hapishanede yaşadıklarını anlatan Vasquez, üç öğün yemek verildiğine değinirken egzersiz yapabildiklerini ve dini programları izleyebildiklerini belirtti.

Vasquez ayrıca, "Burada alışmamız gereken şeye alışmak zorundayız. Bizim için başka seçenek yok. Kötü şeyler yaptık. Bunun bedelini en ağır şekilde, hapis yatarak ödüyoruz" dedi.

ÖMÜRLERİNİN SONUNA KADAR HAPİSHANEDE KALMA İHTİMALİ ÇOK YÜKSEK

Hapishane müdürü Belarmino Garcia'ya göre, silahlı gardiyanlar mahkumları izlerken, yemeklerin sadece "fasulye, peynir veya pirinç ve fasulye karışımı, bazen muz ve kahvaltı için bir fincan kahve veya atole (mısır bazlı bir içecek)"den oluştuğunu ifade etti.

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García, hapishanenin yasal sürece ve "insan haklarına katı bir saygıya" uygun olduğunu savunurken, "Bu koşullar altında, eğer dışarı çıkarlarsa, rehabilite edilemeyecekler ve devlet için bir yük haline gelecekler. Fiziksel, zihinsel olarak hasta çıkacaklar, öfkeyle çıkacaklar" dedi.

El Salvador Kamu Güvenliği Bakanı Gustavo Villatoro, ömürlerinin sonuna kadar hapishanede kalma ihtimalinin çok yüksek olduğu suçlular hakkında "Rehabilitasyona inanıyoruz ama sadece adi suçlular için" dedi.