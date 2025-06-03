Yerli ve milli uçak KAAN ABD basınının gündeminde: 'F-35'e rakip hayalet jet... Küresel savunma dinamiklerini değiştirebilir'

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Türkiye'nin savunma sanayiindeki en önemli atılımlarından olan 5. nesil savaş uçağı KAAN, ABD medyasında yankı uyandırdı. Newsweek, KAAN'ın giderek daha fazla alıcının ilgisini çektiğini belirterek, Türk jetinin teknik özelliklerini ve savunma sanayisindeki rolünü analiz etti. Haberde, özellikle Orta Doğu ve Asya ülkelerinin KAAN'a büyük ilgi gösterdiği kaydedildi.

Newsweek, Türkiye'nin 2019 yılında F-35 programından çıkarılmasının ardından yerli savunma projelerine hız verdiğini belirtti. KAAN'ın ABD yapımı F-35 ve F-22'lerle rekabet edebilecek kapasitede olduğu vurgulanan haberde, Türkiye'nin giderek daha önemli bir insansız hava aracı (İHA) ihracatçısı haline geldiğinin de altı çizildi.

ABD yaptırımlarının Türkiye'nin bağımsız bir savunma sanayisi oluşturma çabalarını artırdığını belirten Newsweek, şöyle yazdı:

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"Türkiye'nin 2019 yılında Rus S-400'lerini satın alması nedeniyle F-35 programından çıkarılması, stratejik özerklik arayışını hızlandırdı. Yaptırımlar, ülkenin ABD yapımı F-35 ve F-22 ile potansiyel rekabet isteğini artırdı. Türkiye halihazırda giderek daha önemli bir insansız hava aracı ihracatçısı haline geliyor."

'KÜRESEL SAVUNMA DİNAMİKLERİNİ DEĞİŞTİREBİLİR'

KAAN'ın dünyadaki sayılı 5. nesil savaş uçağı projelerinden biri olduğunu kaydeden Newsweek, "ABD Başkanı Donald Trump'ın müttefiki olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Türkiye'nin yükselen rolü, küresel savunma dinamiklerini değiştirebilir" ifadesini kullandı.

Haberde, küresel savunma sanayiinde KAAN'ın ön plana çıkma ihtimali olduğu ifade edilirken, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) gibi ülkelerin KAAN'ı alabilmek için araştırma yapmaya başladığı söylendi. Newsweek, bu durumun uluslararası savunma pazarında dengeleri değiştirebileceğini vurguladı.

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KAAN'IN TEKNİK ÖZELLİKLERİ MERCEK ALTINDA

Newsweek'in haberinde, KAAN'ın teknik özelliklerine ilişkin bilgiler paylaşıldı. KAAN'ın uzun menzilli saldırı kabiliyetinin incelendiği haberde, Türk jetinin kısa menzilde de etkili olabileceğine dikkat çekti.

KAAN'ın süpersonik hıza ulaşabilecek şekilde tasarlandığını vurgulayan Newsweek, uçakta bulunan gelişmiş dahili silah sistemlerinin yeni nesil jetlerle rekabet edecek düzeyde olduğu bilgisini verdi. Yapay zeka destekli muharebe yeteneklerine de dikkat çekilen haberde, KAAN'ın gelişmiş teknolojik özellikleriyle Türkiye'nin en önemli savunma projelerinden biri olduğu belirtildi.

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ULUSLARARASI PİYASADA TALİPLERİ ARTIYOR

Newsweek, haberinde Bulgar Askeri Haber Ajansı'nın (Bulgarian Military News) TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu'na dayandırdığı haberinde yer alan KAAN'ın uluslararası pazardaki durumuna ilişkin bilgileri de paylaştı. Haberde, Demiroğlu'nun Suudi Arabistan, Kazakistan, Malezya ve Endonezya'nın KAAN programına ilgi duyduğu açıklamasına yer verildi.

ABD'li haber kuruluşu, Forbes'u kaynak göstererek, Suudi Arabistan'ın 100 adet KAAN satın almayı değerlendirdiğini ifade etti. Ayrıca haberde, BAE'nin KAAN'ın Türkiye ile ortak üretimine dair fırsatları araştırdığı da aktarıldı.

Defense Mirror'ın TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Ali Paşa ile yaptığı röportajı da alıntılayan Newsweek, Paşa'nın, "Suudi Arabistan uzun süredir bu projeye ilgi gösteriyor, şu anda bu ilgi en üst seviyede. Endonezya tarafı da oldukça istekli görünüyor" dediğini bildirdi.

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2024'ün şubat ayında ilk test uçuşunu tamamlayan KAAN, süper itki sistemi, kaska monteli nişangah, sentetik açıklıklı radar sistemi (SAR), kızılötesi arama ve takip sensörü, elektro-optik hedefleme sistemi gibi son teknoloji sistemlere sahip. KAAN'da, tamamen yerli imkanlarla üretilen havadan havaya ve havadan karaya ateşlenebilen akıllı mühimmatlar da kullanılacak. Bu durum, KAAN'ın ululararası alanda giderek daha fazla ilgi görmesine yol açıyor.