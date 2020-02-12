Yerli test yüzde 99.5 doğru

Karantina altındaki sağlık personeli ve uçuş mürettebatının 10. günde taburcu edildiğini belirten Bakan Koca, “Karantina süresi boyunca sağlık personelimiz tarafından evlerinde gözetim altında olacaklar. Diğer 42 yolcumuz ise bu süreyi hastanede tamamlayacak” dedi.