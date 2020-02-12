Meltem ÖZGENÇ/ANKARA
Haber Giriş: 12.02.2020 - 07:00,
Yerli test yüzde 99.5 doğru
SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs konusunda yerli kit üretiminin tamamlandığını belirterek, “Bu kit 90 dakika ile 120 dakika arasında yüzde 99.5 oranında doğru sonuç veriyor” dedi.
Karantina altındaki sağlık personeli ve uçuş mürettebatının 10. günde taburcu edildiğini belirten Bakan Koca, “Karantina süresi boyunca sağlık personelimiz tarafından evlerinde gözetim altında olacaklar. Diğer 42 yolcumuz ise bu süreyi hastanede tamamlayacak” dedi.
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