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ABD, her sene olduğu gibi bu yıl da Kasım ayının son perşembesinde Şükran Günü’nü kutlayacak. Bu etkinliklere Yerli Amerikalılardan eleştiriler sürüyor.

ABD’nin Los Angeles entinde yaşayan ünlü Yerli Amerikalı modellerden Coyote, CNN Türk’ten Serdar Korucu’ya konuştu. Coyote, yerli halklar açısından Şükran Günü’nün üstüne düşünülmesi gerektiğini ifade etti:

“Bu gün bir yas günü. Yaşananlar sadece bir hasat şöleni ya da Avrupa’dan gelen Amerikalılar ile yerli Amerikalılar arasındaki dostane bir buluşma değildi. Bu, bir soykırımın başlangıcını simgeleyen bir gündü.”

Coyote, Şükran Günü 1621’de İngiliz yerleşimcilerle Yerli halklar arasında gerçekleşen bir buluşma olarak anlatılsa da gerçeğin farklı olduğunu vurguladı, “Yerli Amerikalılar ile İngiltere'den gelen sömürgeciler arasında barışçıl bazı şölenlerin gerçekleşmiş olabileceğine inanıyorum. Ama şunu söyleyebilirim ki bu barış uzun sürmedi” dedi.

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PEQUOT KATLİAMI

Ünlü Yerli Amerikalı model ve aktivist Coyote, 1637'deki Pequot Katliamı’nın ardından "Şükran Günü"nün resmen kutlanmaya başlandığının altını çizdi:

“Yerli Amerikalılar uykudayken sömürgeciler geldi ve onları, erkek, kadın, çocuk demeden, uykularında diri diri yaktılar. Olayın detayına inersek; John Mason adındaki bir yüzbaşı, müttefikleriyle birlikte saldırı düzenledi ve hedefinde ağırlıklı olarak kadınlar ve çocuklar vardı. Kaçmaya çalışanları bıçaklayarak öldürdüler; akıl almaz bir vahşet uygulandı. Bir saatten kısa süre içinde, 700 Amerikan yerlisi uyurken katledildi. Diri diri yakıldı. Yaşanan bu vahşetlerden hiç bahsedilmiyor. Ve Massachusetts Kolonisi’nin valisi John Winthrop daha sonra resmi olarak “Şükran Günü”nü ilan etti.”

Sömürgecilerin gelişinden sonra 5 milyon yerlinin ya katledildiğini ya da köleleştirildiğini belirten Coyote, “Bu nedenle Şükran Günü aynı zamanda ulusal bir yas günüdür” dedi.

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'HEPSİ KOCAMAN BİR YALAN'

Yerli Amerikalılar için şükretmenin sadece bir gün değil, yılın her günü önemli olduğunu vurgulayan Coyote, Şükran Günü geleneklerinin de yerlilerden geldiğini belirtti:

“Şükran Günü’nde hindi yeniliyor. Ve hindi Amerikan yerli halklarına özgü bir yemektir. Hatta bazı halkların, Şükran Günü hindisiyle birlikte servis edilen sosa benzer hazırlıkları da vardı. Yani üzerine sürülen sosta bile Amerikan yerlilerine ait kültürel etkiler var. Ancak tarihin bu bölümü hiç konuşulmuyor. İnsanlar sadece şunu düşünüyor: Sanki Avrupalılar ve Amerikan Yerlileri el ele vermiş; her şey çok mutlu mesut, neşeli bir şekilde gelişmiş gibi... Oysa yaşananlar hiç de böyle değildi. Hepsi kocaman bir yalan. Bizler, onlar geldiğinde kollarımızı açtık. Dostça, kardeşçe karşıladık. Mutluyduk. Bu doğru. Çünkü bize öğretilen değerler; dost canlısı, sevgi dolu ve şefkatli olmamızı gerektiriyordu. Açlıktan ölmek üzere olan insanlarla elimizdekileri paylaştık, evlerimizi açtık. Onlara sadece yardım etmek istedik. Fakat kısa sonra sırtımızdan bıçaklandık.”