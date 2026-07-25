Yerleşimci terörü Batı Şeria'yı karıştırdı

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Nablus kentinin güneybatısındaki Tel beldesinde yaşanan olaylarda 4 Filistinli hayatını kaybetti, 3 Filistinli ağır yaralandı. Arbede sırasında bir Yahudi yerleşimci de öldü. Olaylar, Tel beldesi ile "Havat Gilad" adlı yasadışı Yahudi yerleşimi yakınlarında meydana geldi. Yahudi yerleşimcilerin Tel beldesine girerek Filistinlilerin ev ve arazilere saldırmaya çalıştığı, Filistinlilerin de buna engel olmaya çalışması üzerine taraflar arasında arbede yaşandığı belirtildi. İsrail medyası ise kavga sırasında bir Filistinlinin Yahudi işgalcilerden birinin silahını ele geçirerek İsraillilere ateş açtığını öne sürdü. Olayın ardından İsrail ordusu Nablus kenti ile Tel beldesini kuşatma altına aldığını açıkladı.

İsrail'in aşırı sağı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, olayın ardından yaptığı açıklamada Batı Şeria'nın da Gazze Şeridi'nde yaptıkları gibi yerle bir edilmesi gerektiğini söylerken Maliye Bakanı Bezalel Smotrich de olayların yaşandığı bölgeye karşı ordunun "demir yumrukla" hareket etmesini talep etti.

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TÜRKİYE'DEN KINAMA

Bu arada Türkiye Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "İşgal altındaki Filistin topraklarında artan yasadışı yerleşimci terörünü en güçlü biçimde kınıyoruz" ifadeleri kullanılırken, dün dört Filistinlinin öldürülmesinin Netanyahu hükümetinin sürdürdüğü soykırım politikasının bir sonucu olduğu kaydedildi.