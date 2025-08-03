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Yerleşimci katil 3 günde serbest kaldı

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#Yerleşimci Cinayet#Filistinli Aktivist#İsrail Mahkemesi
Yerleşimci katil 3 günde serbest kaldı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 03, 2025 07:00

OSCAR ödüllü No Other Land belgeseline katkı sunan Filistinli aktivist Avde Hadalin’i 29 Temmuz’da Batı Şeria’da öldüren İsrailli Yinon Levi, yalnızca üç gün ev hapsinde tutulduktan sonra serbest bırakıldı

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Yahudi yerleşimcilerin Umm el-Khair köyüne buldozerle girmesi üzerine köylüler ile yerleşimciler arasında çıkan gerginlik sırasında Yinon Levi sağa sola ateş açarak olay yerine uzakta bir yerde duran Hadalin’i vurup öldürmüştü. Cinayet sonrasında mahkeme Levi’ye üç gün ev hapsi cezası vermişti. 3 gün sonrasında ise Levi serbest kaldı. Levi’nin avukatı Avihai Hajabi, mahkemenin müvekkilinin nefsi müdafaada bulunduğuna ikna olarak salıverilmesine karar verdiğini belirtti. ABD Başkanı Donald Trump iktidara geldiğinde selefi Joe Biden döneminde yaptırım listesine alınan Levi ve diğer Yahudi yerleşimcileri bu listeden çıkarmıştı. Yahudi yerleşimcinin serbest kalmasına rağmen yeniden suçlanabileceği belirtiliyor. Levi salıverilirken, ailesi hâlâ öldürülen Avde Hadalin’in naaşını almaya çalışıyor.

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#Yerleşimci Cinayet#Filistinli Aktivist#İsrail Mahkemesi

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