Yerleşimci katil 3 günde serbest kaldı

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CENAZEYİ VERMEDİLER

Yahudi yerleşimcilerin Umm el-Khair köyüne buldozerle girmesi üzerine köylüler ile yerleşimciler arasında çıkan gerginlik sırasında Yinon Levi sağa sola ateş açarak olay yerine uzakta bir yerde duran Hadalin’i vurup öldürmüştü. Cinayet sonrasında mahkeme Levi’ye üç gün ev hapsi cezası vermişti. 3 gün sonrasında ise Levi serbest kaldı. Levi’nin avukatı Avihai Hajabi, mahkemenin müvekkilinin nefsi müdafaada bulunduğuna ikna olarak salıverilmesine karar verdiğini belirtti. ABD Başkanı Donald Trump iktidara geldiğinde selefi Joe Biden döneminde yaptırım listesine alınan Levi ve diğer Yahudi yerleşimcileri bu listeden çıkarmıştı. Yahudi yerleşimcinin serbest kalmasına rağmen yeniden suçlanabileceği belirtiliyor. Levi salıverilirken, ailesi hâlâ öldürülen Avde Hadalin’in naaşını almaya çalışıyor.