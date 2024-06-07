Yerinden edilmiş insanlar sığınmıştı: İsrail BM okulunu vurdu

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Uluslararası Adalet Divanı tarafından Gazze Şeridi’nde soykırım yapmakla suçlanan İsrail, sivil Filistinlileri öldürmeyi sürdürüyor. İsrail ordusu, Gazze Şeridi’nin orta kısmında yer alan Nuseyrat Mülteci Kampı içerisinde barınak olarak kullanılan Birleşmiş Milletler’e ait bir okula hava saldırısı düzenledi. Olayda aralarında 14’ü çocuk, dokuzu kadın olmak üzere en az 40 kişi hayatını kaybetti, 74 kişi de yaralandı. Saldırıda yaralanan 74 kişiden 23’ünün çocuk, 18’inin ise kadın olduğu belirtildi. İsrail ordusu ise BM’nin Filistin ajansı UNRWA’ya bağlı okuldaki Hamas hücresini hedef aldıklarını, saldırıda çok sayıda Hamas militanının öldürüldüğünü öne sürdü.

‘GAZZE’DE BİR BAŞKA KORKUNÇ GÜN’

7 Ekim’den bu yana en az 50 bin sivilin öldürüldüğü ve açlığın kol gezdiği Gazze Şeridi’nde herhangi bir eğitim faaliyeti söz konusu değil, okullar ve sosyal tesisler Filistinliler tarafından barınma ihtiyacına yönelik kullanılıyor.

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BM Filistinli Mülteciler Ajansı Başkanı Philippe Lazzarini, İsrail’in önceden uyarı yapmadan sivil bir barınağa düzenlediği hava saldırısını ‘Gazze’de bir başka korkunç gün’ olarak nitelendirdi. Lazzarini’nin açıklamasında Gazze’deki savaşın başlamasından bu yana 180’den fazla BM binasının vurulduğunu belirtilirken “BM tesislerinin hedef alınması veya bunların askeri amaçlarla kullanılması yeni norm haline gelemez. Bu duruma son verilmeli ve sorumlulardan hesap sorulmalıdır” ifadesini kullandı. BM yetkilisi, tüm tesislerin konumlarının İsrail ordusu ile daha önce paylaşıldığını da bildirdi.

Bölgede milyonlarca sivil Filistinli, evi bombalandığı ve yerinden edildiği için güvenli olduğu gerekçesiyle BM ’ye ait okul ve tesislerde barınmaya çalışıyor. İsrail’in vurduğu okulda da evsiz kalmış 6 bin sivilin yaşadığı bildirildi.

YAPAY ZEKÂ SİVİL AYIRMIYOR

İsrail ordusunun Gazze Şeridi’nde Hamaslı direnişçileri hedef almak için yerlerini tespit ederken ‘Lavender’ ismi verilen bir yapay zekâ sistemini kullandığı, sistemin tespit ettiği hedeflerle birlikte bölgede bulunan sivillerin de öldürülmesine göz yumduğunu belirtilmişti. İsrail medyasına konuşan İsrailli istihbaratçılar, her hedefte 15-20 sivilin öldürülmesine göz yumulduğunu itiraf etmiş, 7 Ekim’den sonra angajman kurallarının değiştirildiğini dile getirmişti.

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TRUMP: İSRAİL İŞİ HIZLICA BİTİRMELİ

ABD Başkan adayı Donald Trump, Fox News televizyonuna verdiği mülakatta, Gazze’deki son durumu ve ABD-İsrail ilişkilerini değerlendirdi. İsrail’in 7 Ekim’de yaşadıklarının unutulduğunu savunan Trump, bu saldırıların hatırlanması ve İsrail’in Amerikan siyasetinde “eskisi gibi” güçlü olması gerektiğini belirtti. Cumhuriyetçi siyasetçi, “İsrail Gazze’de bu işi bitirmeli, bu işi hızlıca ve güçlü şekilde bitirmeli ve yeniden hayata dönmeli çünkü çok uzun zaman sürdü. Onlar kazanmalı ve işi bitirmeli” dedi.

D-8 GAZZE İÇİN İSTANBUL’DA TOPLANIYOR

İSTANBUL, gelişen 8 ülke tarafından kurulan D8’in olağanüstü toplantısına ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. İslam dünyasının önde gelen ülkelerinin üyesi bulunduğu D8’in siyasi konuda düzenleyeceği bu ilk toplantının gündemi Gazze. Toplantı kararı Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın çağrısıyla alındı. Yarın yapılacak D-8 Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısında Pakistan, Endonezya, Malezya, İran Dışişleri Bakanları seviyesinde temsil edilecek. Toplantıya Bangladeş’ten Sosyal Refah Bakanı katılırken, Mısır’dan katılım ise büyükelçi düzeyinde olacak. Nijerya da üst düzey bir hükümet yetkilisi tarafından temsil edilecek. Ankara’nın beklentisi, İstanbul’da yapılacak bu toplantının İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi tarafından yürütülen diplomatik çabalara ağırlık kazandırması ve bu çabaların etkinliğini arttırması. (ANKARA)