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Yerel basın duyurdu: Güney Kıbrıs'a ilk 'Demir Kubbe' sevkiyatı

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#Güney Kıbrıs Rum Yönetimi#İSRAİL#Demir Kubbe
Yerel basın duyurdu: Güney Kıbrısa ilk Demir Kubbe sevkiyatı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 04, 2024 15:43

Yerel medya, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) İsrail yapımı Demir Kubbe hava savunma sisteminin ilk partisini teslim aldığını duyurdu. Güney Kıbrıs'ın Fransa'dan da savaş helikopterlerin yakın zamanda teslim alması beklenirken, Rus T-80 tanklarının yerine yeni tankların satın alınmasına yönelik prosedürler de sürüyor.

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Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) silahlanma faaliyetleri sürüyor. Yerel medya, Güney Kıbrıs'ın İsrail yapımı Demir Kubbe hava savunma sisteminin ilk partisini teslim aldığını duyurdu.

Yerel basın duyurdu: Güney Kıbrısa ilk Demir Kubbe sevkiyatı

Güney Kıbrıs yönetimi daha önce Demir Kubbe siparişinin, eski Rus yapımı TOR ve BUK hava savunma sistemlerinin yerini alması için yapılan bir modernizasyon çabası olduğunu savunurken, ABD'nin Güney Kıbrıs'a silah ambargosunu kaldırma kararını uzatması ve Batılı ülkelerle geliştirilen askeri iş birliği GKRY'nin silahlanma faaliyetlerini arttırıyor.
Yerel basın duyurdu: Güney Kıbrısa ilk Demir Kubbe sevkiyatı

RUM TARAFI TANSİYONU YÜKSELTİYOR

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) adanın güneyindeki silahlanma hamlesini, Kıbrıs sorununu çözmek için sürdürülen "diplomatik çabaları baltalayan bir girişim" olarak değerlendiriyor.

İsrail ile ortak tatbikatlar düzenlenmesi ve F-16 savaş uçaklarına karşı sistemlerin test edilmesi, Güney Kıbrıs'ın yalnızca savunma değil, bölgesel üstünlük sağlamayı hedeflediğini ortaya koyuyor.

KKTC'li yetkililer, söz konusu hamlenin Rum tarafının barış söylemlerini çelişkiye düşürdüğünü ve bölgedeki tansiyonu artırdığını belirtiyor.
Yerel basın duyurdu: Güney Kıbrısa ilk Demir Kubbe sevkiyatı

SAVAŞ HELİKOPTERİ VE YENİ TANKLAR DA BEKLİYORLAR

Güney Kıbrıs'ın Fransa'dan da savaş helikopterlerin yakın zamanda teslim alması beklenirken, Rus T-80 tanklarının yerine yeni tankların satın alınmasına yönelik prosedürler de sürüyor.
Yerel basın duyurdu: Güney Kıbrısa ilk Demir Kubbe sevkiyatı

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#Güney Kıbrıs Rum Yönetimi#İSRAİL#Demir Kubbe

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