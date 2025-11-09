Yeraltında kaybolan masum yaşamlar! İsrail Filistinlileri burada tutuyor...

Haberin Devamı

İsrail, Gazze’den gözaltına alınan onlarca Filistinliyi, gün ışığı görmedikleri, yeterli gıdadan yoksun bırakıldıkları ve ailelerinden ya da dış dünyadan haber almalarının yasaklandığı gizli bir yeraltı hapishanesinde tutuyor.

İngiliz Guardian gazetesinin ulaştığı bilgilere göre, 'Rakefet' adlı yeraltı kompleksi 1980’lerin başında organize suç liderleri için inşa edilmiş, “insanlık dışı” koşullar nedeniyle birkaç yıl sonra kapatılmıştı. Ancak aşırı sağcı güvenlik bakanı Itamar Ben-Gvir, 7 Ekim 2023 saldırılarının ardından bu hapishaneyi yeniden faaliyete geçirdi.



İşkenceye Karşı Kamu Komitesi (PCATI) avukatları, Rakefet’te aylarca hiçbir suçlama yöneltilmeden tutulan siviller bulunduğunu söylüyor.

Bunlar arasında hastane önlüğüyle gözaltına alınan bir hemşire ve İsrail kontrol noktasında yakalanan 18 yaşında bir yiyecek satıcısı da var.

İki adam ocak ayında Rakefet’e nakledildi ve diğer İsrail cezaevlerinde belgelenen vakalarla tutarlı biçimde rutin dayak ve kötü muameleye maruz kaldıklarını aktardı.

PCATI avukatı Janan Abdu Guardian'a yaptığı açıklamada “Görüştüğümüz kişiler sivildi. 18 yaşındaki genç sadece yolda yemek satarken gözaltına alınmıştı” ifadelerini kullandı.



İsrail askerleri, soyulmuş, kelepçelenmiş, gözleri bağlanmış Filistinli tutukluları taşımak için kullanılan bir kamyonun yanında duruyor. Fotoğraf: Moti Milrod/AP

IŞIKSIZ, HAVASIZ, TOPRAĞIN ALTINDA

Guardian gazetesinde yer alan habere göre, hapishanenin tüm birimleri – hücreler, küçük bir “egzersiz alanı” ve avukat görüşme odası- yeraltında bulunuyor.

Tutuklular hiçbir zaman gün ışığı görmüyor, çoğu zaman penceresiz, havalandırmasız hücrelerde üç ya da dört kişi bir arada tutuluyor.

1985’te kapatıldığında sadece 15 mahkûmu barındıran cezaevi, PCATI’nin elde ettiği resmi verilere göre bugün yaklaşık 100 kişiyi barındırıyor.

PCATI direktörü Tal Steiner hapishaneyle ilgili "Rakefet, sistematik ihlallere ek olarak benzersiz bir psikolojik işkence biçimi uyguluyor. Aylarca gün ışığı görmemek, insan zihni için son derece yıkıcı. Bu koşullarda zihinsel bütünlüğü korumak neredeyse imkânsız.” ifadelerini kullanırken, uzmanlar bu koşulların yalnızca psikolojik değil, fiziksel sağlık açısından da yıkıcı olduğuna dikkat çekiyor.

Gün ışığı eksikliği, uyku ritimlerinden D vitamini üretimine kadar birçok biyolojik işlevi bozuyor.

"NEREDEYİM? NEDEN BURADAYIM?"

İşkence evini andıran hapishaneyi anlatan avukatlar, ağır silahlı ve maskeli gardiyanlar eşliğinde merdivenlerden yeraltına indirildiklerini, görüşme odasında ölü böceklerin bulunduğunu ve tuvaletin kullanılamayacak kadar kirli olduğunu anlatıyor.

Odanın gizli kameralarla donatıldığını anlatan PCATI avukatı Janan Abdu gardiyanların kendilerini “Gazze’deki savaş veya ailelerle ilgili konuşursanız görüşmeyi keseriz” diye tehdit ettiğini anlattı ve “Eğer avukat odasının koşulları bu kadar aşağılayıcıysa, mahkûmlarınki nasıl diye düşündüm Cevabı, onları gördüğümde aldım” dedi.

Avukatın anlattıklarına göre tutuklular, elleri ve ayakları bağlı, başları eğik şekilde görüşme odasına getiriliyor. Hapishanede tutulan hemşire, görüşmeye başlarken ilk olarak “Neredeyim ve neden buradayım?” diye sordu; çünkü hapishanenin adını bile bilmiyordu.

İsrailli yargıçlar, tutukluların birkaç dakikalık video bağlantılarıyla yapılan duruşmalarda “savaş bitene kadar” alıkonulmasına karar verdi. Bu duruşmalarda avukat yoktu ve sanıklara hiçbir delil gösterilmedi.



1985 Mayıs’ına ait bir gazete haberi; organize suç örgütü üyeleri için yüksek güvenlikli bir tesis olarak kurulan Rakefet Hapishanesi’nin kapatılmasını konu alıyor. Fotoğraf: İsrail- Filistin Çatışması Araştırmaları Enstitüsü (Akevot Institute for Israeli-Palestinian Conflict Research)

SABAH 4'DE KALDIRILIYORLAR, İKİ GÜNDE BİR 5 DAKİKA HAVA ALABİLİYORLAR

Guardian'ın edindiği bilgilere göre, mahkûmlar, hücre dışında yalnızca iki günde bir, beş dakikalığına çıkarılıyor.

Şilteleri sabah 4’te toplanıyor, gece geç saatlere kadar geri verilmiyor. Tutuklular, demir iskeletli yataklarda, çıplak hücrelerde oturmak zorunda bırakılıyor.

Tutuklular ise köpek saldırıları, dayak, tekmeleme, açlık seviyesinde yemek ve yetersiz tıbbi bakım gibi kötü muamelelerle karşılaştıklarını anlatıyor.

İsrail Yüksek Mahkemesi de bu ay devletin Filistinli tutuklulara yeterli gıda sağlamadığını doğruladı.

BEN-GVİR'DEN SKANDAL SÖZLER

Filistinlilere yönelik skandal söylemleri iletanınan İsrail'in aşırı sağcı bakanı Itimar Ben-Gvir, hapishanenin yeniden açılışında yaptığı televizyon konuşmasında hiç bir delil olmadan tutuklanan ve insanlık dışı bir ortamda alıkonulan mahkumları 'terörist' olarak tanımladı ve “Teröristlerin yeri yeraltıdır, doğal yerleri burasıdır” dedi.

Bakan, Filistinli tutukluların kötü muamelesiyle sık sık övünürken, İsrail istihbarat servisleri, bu tutumun ülkenin genel güvenliğini riske attığı uyarısında bulunuyor.

YETKİLİLER SESSİZ

İsrail Cezaevi Hizmetleri (IPS), Guardian'ın Rakefet’teki diğer tutukluların kimliği veya koşullarıyla ilgili sorularına yanıt vermedi.

Adalet Bakanlığı, soruları orduya yönlendirdi; ordu ise IPS’ye.

İsrailli yetkililer bu insanlık suçu konusunda sessizliklerini sürdürüyor.