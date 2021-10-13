'Yenilmez ordu kuracağım' demişti... 'Kim'in askerleri' şov yaptı!

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
İstanbul, Ankara, İzmir dahil 48 kent için sağanak alarmı Peş peşe uyarılarİstanbul, Ankara, İzmir dahil 48 kent için sağanak alarmı! Peş peşe uyarılar#Meteoroloji
Mesnetsiz iddialar hakkında suç duyurusuMesnetsiz iddialar hakkında suç duyurusu#Demirören Şirketler Grubu
Letonya sonrası Galatasaray gerçeği 30 yıldır böyle müthiş santrfor görmedimLetonya sonrası Galatasaray gerçeği! "30 yıldır böyle müthiş santrfor görmedim"#Serdar Dursun
Siyasi cinayet iddiasına soruşturma Bakan Soyludan sert tepki: Bu FETÖ taktiğidir'Siyasi cinayet' iddiasına soruşturma! Bakan Soylu'dan sert tepki: Bu FETÖ taktiğidir#Siyasi Cinayet İddiası
Aşıdaki en büyük korkuydu... Gizemi çözüldüAşıdaki en büyük korkuydu... Gizemi çözüldü!#Kovid Aşısı
Dünya devinin başındaydı... Ünlü CEO vefat ettiDünya devinin başındaydı... Ünlü CEO vefat etti#Hasbro
Yenilmez ordu kuracağım demişti... Kimin askerleri göreni şaşkına çevirdi'Yenilmez ordu kuracağım' demişti... Kim'in askerleri göreni şaşkına çevirdi!#Kuzey Kore
İşte Bitcoinin düşmesinin sebebi Tek hamle yetti...İşte Bitcoin'in düşmesinin sebebi! Tek hamle yetti...#Bitcoin
Kaç yıl ömrünüz kaldı Ölüm Hesaplayıcının bir cevabı var...Kaç yıl ömrünüz kaldı? 'Ölüm Hesaplayıcı'nın bir cevabı var...#Ölüm Hesaplayıcı
Markette alışveriş yaparken hayatının şokunu yaşadı Neye uğradığımı şaşırdımMarkette alışveriş yaparken hayatının şokunu yaşadı! 'Neye uğradığımı şaşırdım'#Market
Şişlide ABDli turist dehşeti 2 metre boylarında, zapt edilmiyorduŞişli'de ABD'li turist dehşeti! '2 metre boylarında, zapt edilmiyordu'#Şişli
Ya adapte olacağız ya da... Hazır değiliz yüzlerce insan ölecekYa adapte olacağız ya da... 'Hazır değiliz yüzlerce insan ölecek!'#İklim Krizi
Zümrüt gözlerinde yaş dinmedi: Kraliyet trajedileriZümrüt gözlerinde yaş dinmedi: Kraliyet trajedileri#Kraliyet Trajedileri
Dünya için 2050 alarmı Biz bugünü tartışıyoruz ama...Dünya için 2050 alarmı! Biz bugünü tartışıyoruz ama...#İklim Krizi
Kayıp karavan kızı davasında korkunç şüphe gerçek olduKayıp 'karavan kızı' davasında korkunç şüphe gerçek oldu#Gabby Petito
HABERLERDünya Haberleri

'Yenilmez ordu kuracağım' demişti... 'Kim'in askerleri' şov yaptı!

#Kuzey Kore#Kim Jong-Un#Ordu
Yenilmez ordu kuracağım demişti... Kimin askerleri şov yaptı

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, ülkesinin sahip olduğu silahlarla verdiği pozlar ve gündeme bomba gibi düşen açıklamalarıyla yeniden gündeme bomba gibi düştü. ABD'ye tehditler yağdıran ve 'yenilmez ordu kuracağım' diyen Kim, askerlerinin sergilediği şovu izlerken verdiği mutluluk görüntüsüyle sosyal medyanın diline düştü.

Haberin Devamı

Dünyanın en dışa kapalı ülkesi Kuzey Kore'nin tartışmalı lideri Kim Jong-un manşetlerden bir türlü düşmüyor. Ülkesi koronavirüs krizi ve bununla bağlantılı ekonomik sıkıntılar yüzünden zor günler geçirirken sürekli olarak silahlanma hamleleri konusunda adımlar atan Kim, son olarak 'yenilmez ordu' kuracağını söylemiş, en büyük düşmanı ABD'ye gözdağı vermişti.

BBC'nin özel söyleşi yaptığı eski üst düzey ajan olan Kim Kuk-song, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un hakkında iddialarda bulunmuş, yakınında görev yaptığı Kuzey Kore liderinin "muhaliflere karşı suikast timleri ile uyuşturucu laboratuvarı kurduğunu" öne sürmüştü.

Bu iddialar ve yenilmez ordu açıklamalarının ardından Kuzey Kore devlet televizyonunda yayınlanan görüntüler sosyal medyada büyük ses getirdi. ABD'li gazeteci ve Kuzey Kore analisti Martyn Williams'ın paylaştığı video binlerce kez paylaşıldı ve Twitter'da gündem oldu. Görüntülerde Kuzey Kore ordusunun özel eğitimli askerlerinin Kim jong-un, 'ülkenin gölge lideri' olarak adlandırılan kız kardeşi Kim Yo Jong ve üst düzey parti yetkilileri önünde adeta bütün hünerlerini sergiledikleri görülüyor.

Ülke televizyonlarında yayınlanan görüntüler 'Ulusal Savunma Gelişim Sergisi' adlı askeri organizasyona ait. Kim Jon-un'un dün başta ABD ve Güney Kore olmak üzere tüm dünyaya verdiği gözdağı mesajı içeren konuşmasının ardından düzenlenen bu şovda Kuzey Kore ordusunun seçilmiş askerlerinin kamuflaj pantolonları ve üstü çıplak şekilde oldukça zor dayanıklılık gösterileri sergiledikleri görülüyor.

Haberin Devamı
Füzelerle fotoğraf çektirdi, ABDye gözdağı verdi Yenilmez bir askeri güç kuracağım

İlgili Haber:Füzelerle fotoğraf çektirdi, ABD'ye gözdağı verdi! 'Yenilmez bir askeri güç kuracağım'

Üzerlerine konan beton bloklar balyozlarla kırılan askerler bir an bile acı çekiyormuş gibi görünmezken elleriyle kalın briketleri tuzla buz ediyor ve hatta vücutlarına sarılan zincirleri tek hamlede parçalıyor. Tüm bunlar olurken Kim Jong-un ve kardeşi Kim Yo Jong normalde görmeye alışkın olmadığımız mutlu bir yüz ifadesiyle askerleri alkışlıyor.

Yenilmez ordu kuracağım demişti... Kimin askerleri şov yaptı

Bu mutlu görüntüler anında dünya medyasında manşet olurken şovun propaganda amaçlı sergilendiği de gözlerden kaçmadı ve haberlerde dipnot olarak yer aldı.

KUZEY KORE LİDERİNİN "SUİKAST TİMLERİ KURDUĞUNU" İDDİA EDİLDİ!

Haberin Devamı

Eski üst düzey ajan Kim Kuk-song, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un hakkında iddialarda bulundu.

BBC'nin özel söyleşi yaptığı eski üst düzey ajan, yakınında görev yaptığı Kim Jong-un'un "muhaliflere karşı suikast timleri ile uyuşturucu laboratuvarı kurduğunu" öne sürdü.

Kim Kuk-song, Kuzey Kore liderinin, "kendisini eleştirenleri öldürmek için suikastçılar gönderdiğini" ve "devrimci fon toplanmasına yardımcı olmak için yasa dışı uyuşturucu laboratuvarı kurduğunu" iddia etti.

Yenilmez ordu kuracağım demişti... Kimin askerleri şov yaptı

Eski ajan Kim, istihbarat ağının üst kademelerinde yer almak için 30 yıl çalıştığını belirterek, istihbarat ağlarının "Yüce Lider'in gözleri, kulakları ve beyni" olduğunu ifade etti.

Haberin Devamı

Hayatını kurtarmak için 2014'te ülkeyi terk etmek zorunda kalan Kim, Güney Kore'nin başkenti Seul'de yaşıyor ve Güney Kore istihbaratı için çalışıyor.

İlgili Haberler:

İstanbul, Ankara, İzmir dahil 48 kent için sağanak alarmı! Peş peşe uyarılarMesnetsiz iddialar hakkında suç duyurusu'Siyasi cinayet' iddiasına soruşturma! Bakan Soylu'dan sert tepki: Bu FETÖ taktiğidir

 

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kuzey Kore#Kim Jong-Un#Ordu