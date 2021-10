'Yenilmez ordu kuracağım' demişti... 'Kim'in askerleri' şov yaptı!

Dünyanın en dışa kapalı ülkesi Kuzey Kore'nin tartışmalı lideri Kim Jong-un manşetlerden bir türlü düşmüyor. Ülkesi koronavirüs krizi ve bununla bağlantılı ekonomik sıkıntılar yüzünden zor günler geçirirken sürekli olarak silahlanma hamleleri konusunda adımlar atan Kim, son olarak 'yenilmez ordu' kuracağını söylemiş, en büyük düşmanı ABD'ye gözdağı vermişti.

BBC'nin özel söyleşi yaptığı eski üst düzey ajan olan Kim Kuk-song, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un hakkında iddialarda bulunmuş, yakınında görev yaptığı Kuzey Kore liderinin "muhaliflere karşı suikast timleri ile uyuşturucu laboratuvarı kurduğunu" öne sürmüştü.

Bu iddialar ve yenilmez ordu açıklamalarının ardından Kuzey Kore devlet televizyonunda yayınlanan görüntüler sosyal medyada büyük ses getirdi. ABD'li gazeteci ve Kuzey Kore analisti Martyn Williams'ın paylaştığı video binlerce kez paylaşıldı ve Twitter'da gündem oldu. Görüntülerde Kuzey Kore ordusunun özel eğitimli askerlerinin Kim jong-un, 'ülkenin gölge lideri' olarak adlandırılan kız kardeşi Kim Yo Jong ve üst düzey parti yetkilileri önünde adeta bütün hünerlerini sergiledikleri görülüyor.

