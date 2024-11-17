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Yenidoğan faciası: 10 bebek öldü

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#Hindistan#Yenidoğan#Yangın
Yenidoğan faciası: 10 bebek öldü
Oluşturulma Tarihi: Kasım 17, 2024 07:00

Hindistan’ın Jhansi kentinde bulunan Maharani Laxmibai hastanesinin yenidoğan ünitesinde çıkan yangında 10 bebek hayatını kaybetti.

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Yetkililer yaralanan 16 bebeğin durumunun kritik olduğunu belirtirken, 45 bebeğin de kurtarıldığını açıkladı. Çıkış nedeni henüz bilinmeyen yangınla ilgili kapsamlı soruşturma açılacağı belirtildi. Yerel basında yer alan haberlere göre, yangının elektrik arızası kaynaklı olabileceği iddia edildi. Bu olay, Hindistan’da son altı ay içinde yenidoğan bebeklerin öldüğü ikinci önemli hastane yangını. Mayıs ayında da Delhi’deki özel bir yenidoğan tesisinde çıkan yangında altı bebek ölmüştü.

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#Hindistan#Yenidoğan#Yangın

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