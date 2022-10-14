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Yeniden yaşam umuduyla 200 bin dolara bedenlerini donduruyorlar

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#ABD#Bilim#Dünya
Yeniden yaşam umuduyla 200 bin dolara bedenlerini donduruyorlar
Oluşturulma Tarihi: Ekim 14, 2022 14:17

ABD’de bir laboratuvar, gelecekte teknolojinin gelişmesiyle yeniden hayata dönebileceklerine inanan onlarca kişinin cansız bedenini, 200 bin dolara dondurdu.

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ABD’nin Arizona eyaletine bağlı Scottsdale kentinde bulunan Alcor Yaşam Uzatma Vakfı, gelecekte yeniden hayata dönmeyi umut eden insanların bedenlerini dondurma işlemine devam ediyor. Vakıf bugüne kadar 199 insanın cansız bedenini ve beyinlerini dondurarak sıvı nitrojenle dolu tanklara yerleştirdi.

Alcor tarafından “hasta” olarak adlandırılan dondurulmuş insanların çoğunun kanser, ALS veya tedavisi henüz bulunmayan başka bir ölümcül hastalıktan hayatını kaybettiği biliniyor.

Beyin kanseri nedeniyle hayatını kaybeden 2 yaşındaki Taylandlı kız çocuğu Matheryn Naovaratpong 2015’te bedeni dondurulan en genç kişi olmuştu. Alcor'un Genel Müdürü Max More kız çocuğunun bedeninin dondurulma işlemine ilişkin yaptığı açıklamada, "Anne ve babası doktordu. Birden fazla beyin ameliyatı geçirdi ve ne yazık ki hiçbir şey işe yaramadı. Bu yüzden bizimle iletişime geçtiler" ifadelerini kullanmıştı. Bitcoin para biriminin öncüsü ve geliştiricisi olarak bilinen ve 2014’de ALS nedeniyle ölen Hal Finney’in de isteği üzerine bedeni dondurularak saklanmıştı.

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İlk kez 1960'larda uygulanan bedenlerin dondurulması işlemi insanların ölümünün yasal olarak bildirilmesi sonucu başlatılıyor. Bu kişilerin vücudundaki kan ve diğer sıvılar öldükten sonra boşaltılıyor ve buz kristallerinin oluşmasını önlemek için bedenlerine kimyasallar enjekte ediliyor. Dondurulmaya hazır hale getirilen insanların bedenleri son olarak eksi 196 derecedeki sıvı nitrojen dolu tanklara yerleştiriliyor. Bir bedenin tamamen dondurulma işleminin minimum maliyeti ise 200 bin dolar (yaklaşık 3.7 milyon lira) ediyor. Kurum insanların yalnızca beynini ise 80 bin dolara (yaklaşık 1.4 milyon lira) donduruyor.

Alcor tarafından yapılan açıklamada, kuruma başvuran ve şu anda hayatta olan bin 400 kişinin Alcor’u hayat sigortası poliçelerinin lehtarı olarak gösterdiği belirtildi.

Öte yandan, bilim kurgu filmlerine ve romanlara konu olan gelecekte yeniden uyandırılma fikri birçok uzman tarafından eleştiriliyor ve gerçek dışı olarak kabul ediliyor. Alcor Yaşam Uzatma Vakfı'nın maddi kazanç elde etmek için umut tacirliği yaptığı belirtiliyor.

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#ABD#Bilim#Dünya

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