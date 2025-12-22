‘Yeniden inşa’ masasında Gazze’nin doğalgazı var

Haberin Devamı

İSRAİL’in iki yılda yerle bir ettiği Gazze’yi yüksek teknolojiye dayalı, lüks bir kıyı metropolüne dönüştürmeyi hedefleyen ve ABD Başkanı Donald Trump’ın damadı Jared Kushner ile Ortadoğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff’un imzasını taşıyan 112 milyar dolarlık “Project Sunrise” (Gün Doğumu Projesi) adlı plan zengin Körfez ülkeleri, Türkiye ve Mısır’a sunulurken; bölgenin yeniden inşa edilebilmesi için olası finansman önerilerinden bir yenisi daha ortaya çıktı.

GAZZE DOĞALGAZINDAN FON

Londra merkezli Middle East Eye’ın diplomatik kaynaklara dayandırdığı habere göre ABD, İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Gazze açıklarındaki “Gazze Marine” doğalgaz sahasından elde edilecek gelirlerin “yeniden inşa fonu” olarak kullanılması olasılığını görüşmeye başladı. Habere göre henüz “ön aşamada” olan görüşmeler kapsamında üç ülke Gazze’nin açıkdeniz doğalgaz kaynaklarını çıkarmayı, Abu Dabi Ulusal Petrol Şirketi’nin (Adnoc) bölgenin geliştirilmemiş doğalgaz sahalarında hisse sahibi olmasını ve gazdan elde edilecek gelirle de Gazze’nin yeniden inşasına katkıda bulunmayı değerlendirmeye başladı. Batılı bir yetkili ise, Gazze’nin doğalgazını bölgedeki Doğu Akdeniz doğalgaz sahaları ağına bağlama konusunda geniş kapsamlı görüşmelerin yapıldığını kaydetti.

FİLİSTİN’İN EN DEĞERLİ KAYNAĞI

Öte yandan Doğu Akdeniz gazı uzmanı ve Gazze’nin zenginliğini anlatan “Gazze Denizcilik Öyküsü” kitabının yazarı Michael Barron, Middle East Eye’a yaptığı açıklamada projenin ticari açıdan son derece uygulanabilir olduğunu belirterek, “Bu, Filistinlilerin şu anda sahip olduğu en değerli doğal kaynak. Bunun geliştirilmesi, yeniden yapılanmaya katkı sağlayacaktır” ifadelerini kullandı. Barron, geçmişte yaptığı bir açıklamada da doğalgaz sahasının geliştirme maliyetinin 750 milyon dolar olarak tahmin edildiğini ve Ramallah merkezli Filistin Yönetimi’ne 15 yıl boyunca yıllık 100 milyon dolar kâr sağlayacak yaklaşık 4 milyar dolar gelir elde edileceğini kaydetmişti.

2000 YILINDA KEŞFEDİLMİŞTİ

2000 yılında Gazze Şeridi kıyısının yaklaşık 30-36 kilometre açıklarında keşfedilen açıkdeniz gaz sahası olan Gazze Marine, yaklaşık 38 milyar metreküplük rezerve ev sahipliği yapıyor. Sahayı geliştirmek amacıyla yatırım ve yatırımcı bulmanın güç olması nedeniyle atıl durumda bulunan Gazze Marine’de doğalgazı geliştirme hakları Filistin Yönetimi’nin egemen varlık fonu olan Filistin Yatırım Forumu ve merkezi Yunanistan’da bulunan Filistinli bir diaspora ailesine ait bir inşaat ve enerji holdingi olan Konsolide Müteahhitler Şirketi arasında paylaşılıyor. İsrail’in gaz tesislerine bitişik konumda bulunan Gazze Marine, Doğu Akdeniz’de keşfedilen ilk doğalgaz sahası olma özelliği taşıyor.

SURİYE YAPTIRIMLARI İSRAİL’E RAĞMEN KALKMIŞ

ABD Başkanı Donald Trump’ın imzası ile geçen hafta 2019 yılında kabul edilen ve Suriye’ye yaptırımlar getiren Sezar Yasası’nın iptal edilmesi İsrail’i memnun etmedi. İsrail devlet televizyonu KAN’ın İsrailli yetkililere dayandırdığı haberine göre, Tel Aviv yönetimi, “gelecek süreçte yürütülecek müzakerelerde koz olarak kullanma hedefiyle” Washington’da Suriye’ye yönelik yaptırımların kaldırılmaması talebinde bulundu. ABD’nin İsrail’in talebini reddederken bunu “telafi” etme sözü verdiği ileri sürüldü.

Öte yandan Suriye Dışişleri Bakanlığı tarafından sosyal medyada “Suriye Sezar yaptırımlarından kurtuldu” notuyla paylaşılan görseldeki Suriye haritasında, Baas rejiminin resmi haritalarında Suriye’nin parçası olarak gösterdiği Hatay ve 1967’den bu yana İsrail işgali altındaki Golan Tepeleri ilk kez yer almaması dikkat çekti. Trump, Yahudilerin Hanuka Bayramı için geçen hafta Beyaz Saray’da düzenlediği resepsiyonda “Golan Tepeleri’nin haklarını İsrail’e sattım. Trilyonlarca dolar değerinde olabilir. Değerini sonradan öğrendim. Belki de karşılığında bir şey istemeliydim” ifadelerini kullanmıştı.