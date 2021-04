Yeni Zelanda’yı ikiye bölen meyve

Polonya asıllı bir hemşire olan Hania Zadlo ve anestezi teknisyeni eşi, Yeni Zelanda’da bulunan Dunedin Hastanesi’nde çalışmak için vize aldı. Mart ayı sonunda İngiltere'den Auckland'a uçan çift ve çocukları iki haftalık zorunlu karantina için bir otele gönderildi.

Zadlo, karantinanın yedinci gününde kapılarına teslim edilen öğle yemeğinde daha önce hiç görmediği bir yiyecek ile karşılaştı. Bu; yumurta şeklinde, çimen yeşili kabukları olan, minik bir avokado gibi görünen ama narenciye gibi, hatta çiçek gibi kokan bir meyveydi.

Guardian gazetesine yaptığı açıklamada, karantinadayken farklı bir lezzetle karşılaştığı için çok mutlu olduğunu söyleyen Zadlo, “Ama bu meyve ve onu nasıl yiyeceğim konusunda en ufak bir fikrim yoktu” dedi.

Meyve hakkında fikir edinmek isteyen Zadlo'nun aklına sosyal medyadan yardım almak geldi.

Kullanıcıların salgın sırasında Yeni Zelanda'ya seyahat konusunda ipuçlarını paylaştığı 13 bin kişilik bir Facebook sayfasına girdi ve “Umarım bu yazı ile buradaki kimseyi kırmam. Bugün elma, mandalina veya armuttan farklı bir meyve göndermelerine sevindim ama... Bu meyve nedir ve nasıl yenir?” yazarak meyvenin fotoğrafını paylaştı.

İşte ne olduysa bu paylaşımdan sonra oldu.

