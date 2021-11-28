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Yeni Zelandalı vekil paylaştı... Kendi doğumuna bisikletle gitti!

#Yeni Zelanda#Julie Anne Genter#Doğum
Yeni Zelandalı vekil paylaştı... Kendi doğumuna bisikletle gitti

Yeni Zelandalı milletvekili Julie Anne Genter, sosyal medya hesabından paylaştığı doğum hikayesiyle gündeme bomba gibi düştü. Genter, kendi doğumuna bisikletle gitti. Üstelik bu ilk seferi de değil!

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Yeni Zelandalı milletvekili Julie Anne Genter, bu sabaha karşı bisikletine atladı ve hastaneye gitti. Bu normal cümleyi bir haber haline getiren şey nedir diye merak ediyorsanız, Genter'in bisikletle kendi doğumuna gittiğini hemen belirtelim...

Bisikletine atladığında doğum süreci çoktan başlamış olan vekil, hastaneye ulaştıktan bir saat sonra doğum yaptı ve bebeğini kucağına aldı.

Yeni Zelandalı vekil paylaştı... Kendi doğumuna bisikletle gitti

Julie Anne Genter bu ilginç doğum hikayesini birkaç saat sonra resmi Facebook hesabından "Büyük haber! Bu sabah saat 03.04'te ailemizin yeni üyesine hoş geldin dedik. Doğum sürecim başlamışken bisiklet üzerinde olmayı planlamamıştım ama her şey böyle gerçekleşti" diyerek duyurdu. Minnesota'da doğan ve hem Yeni Zelanda hem de ABD pasaportu taşıyan Genter, ülkeye 2006 yılında taşınmıştı.

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5 milyon nüfuslu Yeni Zelanda'da siyasetçiler halkla iç içe yaşamaları ve ailevi paylaşımlarıyla ünlü. Başbakan Jacinda Ardern de ülkeyi yönetirlen doğum izni alması ve bir Birleşmiş milletler toplantısına üç aylık bebeğiyle katılmasıyla çok konuşulmuştu.

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Yeni Zelandalı vekil paylaştı... Kendi doğumuna bisikletle gitti

Yeşiller Partisi vekili olan ve partisinin trafik, toplu taşıma gibi konularda sözcülüğünü de yapan vekil Genter 2018 yılındaki ilk doğumuna da bisikletle gitmişti. Genter'in Facebook profilinde "Bisikletimi seviyorum."" ibaresi bulunuyor.

Julie Anne Genter, Instagram hesabındanda 42 haftalık hamileylen bisiklet üzerinde çekilen fotoğraflarını paylaşmış, paylaşımında  #bicyclesarethebest (#bisikletlereniyisidir) etiketini kullanmıştı.

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