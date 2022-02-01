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Yeni Zelandalı hamile gazeteci Taliban'a sığınmıştı... Flaş karar açıklandı!

#Yeni Zelanda#Taliban#Charlotte Bellis
Yeni Zelandalı hamile gazeteci Talibana sığınmıştı... Flaş karar açıklandı

Afganistan yönetimini ele geçiren Taliban aylardır dünya basınının takibinde. Al Jazeera televizyonu için çalışan Yeni Zelandalı gazeteci Charlotte Bellis de aylardır Kabil'de ve Taliban'la iç içe yaşayarak bölgeden dünyaya haber yolluyor. Afganistan'dayken hamile kalan ve evli olmayan Bellis ülkesine dönemeyince büyük fırtına kopmuş, Bellis'in durumu manşetlere taşınmıştı. Olayın giderek büyümesi üzerine Yeni Zelanda'dan konuyla ilgili flaş bir açıklama yapıldı.

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Yeni Zelandalı gazeteci Charlotte Bellis aylardır Afganistan'da görev yapıyor ve dünyaya ülkeyle ve Taliban yönetimiyle ilgili Haberler gönderiyor. ancak Bellis'in hayatı hamile olduğunu öğrendiği günden beri büyük karmaşalara sahne olmuş durumda...

Şu anda hamileliğinin beşinci ayında olan ve çocuğunu vatanında, Yeni Zelanda'da doğurmak isteyen kadın ülkedeki Koronavirüs yasakları yüzünden bu hayalini gerçekleştiremediğini açıklamıştı. İşin daha da ilginci Afganistan'da mahsur kalan kadın, en büyük desteği Taliban'dan bulmuş durumda.

Charlotte Bellis, yaptığı açıklamada "Bir zamanlar Taliban'ı kadınlara olan tavrı yüzünden sorguya çekiyordum, şimdi ise kendi ülkem için aynı şeyi yapmak zorunda kaldım. Bu çok acı bir ironi." ifadesini kullanmıştı.

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Bellis'le ilgili haberler birkaç gündür gazete manşetlerinin üst sıralarında kendine yer bulunca Yeni Zelanda hükümeti duruma daha fazla kayıtsız kalamadı ve flaş bir açıklamayla olaya açıklık getirdi. Bugün yapılan açıklamaya göre hükümet Charlotte Bellis'in Yeni Zelanda'ya dönebilmesi ve doğumunu orada yapması için harekete geçildiğini bildirdi.

Yeni Zelandalı hamile gazeteci Talibana sığınmıştı... Flaş karar açıklandı

Başbakan Yardımcısı Grant Robertson'ın yaptığı açıklamaya göre Bellis'e ülkede koronavirüs karantinasına girecek kişiler için ayırılmış otellerden bir tanesinde oda ayrıldı. Bellis de ülkeye dönmekle ilgili başvurusunu bu gelişmeyle birlikte yeniledi ve sorun çözüldü.

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AP'de yer alan habere göre Charlotte Bellis de "Mart ayı başında kızımı doğurmak için Yeni Zelanda'ya gideceğim. Eve geri döndüğüme ve böylesi özel bir zamanda yanımda ailemin ve arkadaşlarımın olacak olmasına çok mutlu oldum." açıklamasını yaptı.

Yeni Zelanda'nın sınırlara yerleştirilmiş ve askeri personel tarafından denetlenen karantina otelleri ülke için büyük prestij kaybı yaratmış ve eleştiri oklarının hedefi olmuştu. Belli, açıklamasında kendisine destek olan yeni Zelanda halkına teşekkür ederken ülkesinin bu sorunu çözmek için acil adımlar atması gerektiğini de sözlerine ekledi.

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25 haftalık hamile olan Bellis ülkesine geri dönebilmek için lotarya usulü bir çekilişe katılmak zorunda kalmış ve bu gerçekleşmeyince yaptığı acil dönüş talebi de reddedilmişti.

Şu anda beş aylık hamile olan Bellis, çocuğunu Yeni Zelanda'da doğurmak istediği için ülkesine dönme talebini yetkililere iletmiş ve ret cevabı almıştı. Yeni Zelanda'ya gidemeyen, erkek arkadaşının vatandaşı olduğu Belçika'ya da vize sorunu nedeniyle gidemeyen kadın Afganistan'da kalması gerekince Taliban'dan yardım istemek zorunda kalmıştı.

Yeni Zelandalı hamile gazeteci Talibana sığınmıştı... Flaş karar açıklandı

Hal böyle olunca Taliban örgütü içindeki bağlantılarını arayan Bellis onlardan kendisi ve erkek arkadaşının hamileyken orada kalmalarına izin verilip verilmeyeceğin öğrenmek istedi. Taliban'dan verilen cevap ise "Meraklanmayın, eğer zorda kalırsanız evli olduğunuzu söyleyin." oldu.

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Yeni Zelanda makamlarının evine dönmesine izin vermediği bir kadın gazeteciye Taliban'ın destek vermiş olması da sadece Yeni Zelanda'da değil tüm dünyada büyük ses getirmişti.

 

 

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#Yeni Zelanda#Taliban#Charlotte Bellis

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