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Yeni Zelandalı hamile gazeteci evine dönemeyince Taliban’a sığındı!

#Yeni Zelanda#Charlotte Bellis#Taliban
Yeni Zelandalı hamile gazeteci evine dönemeyince Taliban’a sığındı

ABD ve NATO birliklerinin Afganistan'dan çıkmasıyla birlikte ülke yönetimini ele geçiren Taliban aylardır dünya basınının takibinde. Al Jazeera televizyonu için çalışan Yeni Zelandalı gazeteci Charlotte Bellis de aylardır Kabil'de ve Taliban'la iç içe yaşayarak bölgeden dünyaya haber yolluyor. Ancak Bellis hamile kalınca yaşadıklarıyla kendisi de gazete manşetlerine taşındı...

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Yeni Zelandalı gazeteci Charlotte Bellis aylardır Afganistan'da görev yapıyor ve dünyaya ülkeyle ve Taliban yönetimiyle ilgili haberler gönderiyor. ancak Bellis'in hayatı hamile olduğunu öğrendiği günden beri büyük karmaşalara sahne olmuş durumda...

Şu anda hamileliğinin beşinci ayında olan ve çocuğunu vatanında, Yeni Zelanda'da doğurmak isteyen kadın ülkedeki koronavirüs yasakları yüzünden bu hayalini gerçekleştiremiyor. İşin daha da ilginci Afganistan'da mahsur kalan kadın, en büyük desteği Taliban'dan bulmuş durumda. 

Charlotte Bellis, yaptığı açıklamada "Bir zamanlar Taliban'ı kadınlara olan tavrı yüzünden sorguya çekiyordum, şimdi ise kendi ülkem için aynı şeyi yapmak zorunda kaldım. Bu çok acı bir ironi." ifadesini kullandı.

Yeni Zelandalı hamile gazeteci evine dönemeyince Taliban’a sığındı

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Charlotte Bellis, Afganistan'da yaptığı haberlerde Taliban üyelerine ve yöneticilerine sürekli olarak kadın hakları konusunda atacakları adımları soran bir gazeteci. Genç kadın şimdi ise New Zealand Herald gazetesine kendi durumuyla ve ve ülkesinin kendisine hamile olmasına rağmen nasıl evine dönmesi için yardımcı olmadığına dair bir köşe yazısı yazmak durumunda kaldı.

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Charlotte Bellis, erkek arkadaşı ve çocuğunun babası olan Belçikalı erkek arkadaşıyla birlikte hala Afganistan'da. Bellis'in erkek arkadaşı Jim Huylebroek de bir gazeteci ve New York Times'ın foto muhabiri.

Yeni Zelandalı hamile gazeteci evine dönemeyince Taliban’a sığındı
Bellis ve Huylebroek'in Kabil'de birlikte verdikleri poz

Bellis ve Huylebroek evli olmadıkları için Taliban yönetimi altındaki Afganistan'da büyük sıkıntılar yaşayabilirler. Ancak Bellis'in anlattığına göre Taliban yöneticileri gazeteci çifte güvenlikleri konusunda garanti verdi.

Bellis köşe yazısında "Taliban size; evli olmayan hamile bir kadına sığınma garantisi veriyorsa durumunuzun ne kadar kötü olduğunu anlıyorsunuz." sözlerini kullandı.

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Geçen aralık ayında hamile olduğunu öğrenen Bellis bu haberle şoke oldu çünkü doktorlar Bellis'e çocuk sahibi olmayacağını söylemişlerdi. Bu 'mucize' bebek mayıs ayında doğacak. Katar'da evli olmadan doğum yapmak yasa dışı. Bellis de bu yüzden ülkesine dönmek ve orada doğum yapmak istedi. Ancak durumunun zorluğuna rağmen kendisine herhangi bir ayrıcalık sağlanmadı.

Bellis daha sonra AB vatandaşı olan erkek arkadaşının ülkesi Belçika'ya gitti ancak vize sorunu yüzünden orada da kalamadı.

Yeni Zelandalı hamile gazeteci evine dönemeyince Taliban’a sığındı
Bellis, hamilelik haberini Instagram hesabından böyle duyurudu

Şu anda beş aylık hamile olan Bellis'in doğumunu planlaması için durumu yeniden gözden geçirmesi gerekiyordu ve elindeki tek seçenek Afganistan'dı çünkü vizesi sadece orada olabilmesine müsaade ediyordu.

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Hal böyle olunca Taliban örgütü içindeki bağlantılarını arayan Bellis onlardan kendisi ve erkek arkadaşının hamileyken orada kalmalarına izin verilip verilmeyeceğin öğrenmek istedi. Taliban'dan verilen cevap ise "Meraklanmayın, eğer zorda kalırsanız evli olduğunuzu söyleyin." oldu.

Yeni Zelanda makamlarına 59 belge göndermesine rağmen acil giriş talebi yanıtsız kalan kadının durumu ülkedeki bu sıkı karantina kurallarını yeniden gündeme getirdi ve eleştiri oklarının hedefi yaptı.

Binlerce Yeni Zelandalı hala bu karantina kuralları yüzünden ülkelerine dönemez bir halde sıkışıp kalmış durumdalar.

Yeni Zelandalı hamile gazeteci evine dönemeyince Taliban’a sığındı

Charlotte Bellis'in durumu dünya basınında gündem olunca Yeni Zelandalı yetkililer açıklama yapmak zorunda kaldılar ve Bellis'in başvurunda yanlış giden bir şeylerin olduğunu ve başvurusunu yenilemesi durumunda sorunun çözülebileceğini söylediler ancak bu muğlak açıklama bile tepki topladı.

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#Yeni Zelanda#Charlotte Bellis#Taliban

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