Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERDünya Haberleri

Yeni Zelanda'dan 'sigara yasağı' için tarihi adım: Yeni nesil asla satın alamayacak!

Güncelleme Tarihi:

#Yeni Zelanda#Sigara Yasağı#Dünya
Yeni Zelandadan sigara yasağı için tarihi adım: Yeni nesil asla satın alamayacak
Oluşturulma Tarihi: Aralık 13, 2022 14:58

Yeni Zelanda, bir sonraki jenerasyonun sigara içmesinin önüne geçecek çok önemli bir adım attı. Yeni yasa kapsamında 2008 yılından sonra doğanlar ömür boyu sigara satın alamayacak.

Haberin Devamı

Yeni Zelanda'da gelecek nesiller için sigara kullanımı yasaklandı.

Hükümet tarafından alınan karara göre 2008 yılından sonra doğanlara sigara satışı ömür boyu yasaklandı.

Ülkede 14 yaş ve altındakilerin yasal olarak sigara satın almasını engellemek üzere alınan karar, 2023'te yürürlüğe girecek.

Gözden Kaçmasın

Pasif içicilikle ilgili bildiklerinizi unutunPasif içicilikle ilgili bildiklerinizi unutunHaberi görüntüle

Yeni Zelanda Sağlık Bakan Yardımcısı Ayesha Verrall, yasanın kabul edilmesinin ardından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

'Binlerce insan daha uzun, daha sağlıklı yaşayacak. Sağlık sistemi, çok sayıda kanser türü gibi sigaranın neden olduğu hastalıkları tedavi etmeye gerek kalmaması nedeniyle 5 milyar dolar daha iyi durumda olacak.'

Söz konusu adım halk sağlığı uzmanları tarafından memnuniyetle karşılandı.

Sigara içmenin kalp ve damar hastalıklarının yüzde 10’una neden olduğu tahmin ediliyor.

Yapılan bir araştırmaya göre, Yeni Zelanda'da sigara içenlerin nüfusa oranı 2010 yılında yüzde 18 seviyesindeydi. Bu oran 2018 yılında yüzde 11.6'ya geriledi.

Haberin Devamı

NİKOTİN ORANI DÜŞÜRÜLÜYOR

Daha önce yapılan açıklamada yeni plan kapsamında tütün ürünlerindeki nikotin oranın da düşürüleceği bilgisine yer verilmişti.

Benzer bir karar alan Oxfordshire, İngiltere'nin 'ilk dumansız ilçesi' olmaya hazırlanıyor. Alınan yeni karar kapsamında sigara kullanımı bölgede tamamen yasaklanacak.

Gözden Kaçmasın

Sofralarımıza gelen sebze ve meyvelerde nikotin tehlikesiSofralarımıza gelen sebze ve meyvelerde nikotin tehlikesi! Haberi görüntüle

Başka bir deyişle Oxfordshire'daki kafe ve restoranlar dahil sigara kullanımına yasak getirilecek.

Yetkililer söz konusu planı 2025 yılında devreye sokmayı hedefliyor.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Yeni Zelanda#Sigara Yasağı#Dünya

BAKMADAN GEÇME!

Alzheimer tedavisinde önemli adım: Hastalık için sonun başlangıcı mı

Alzheimer tedavisinde önemli adım: Hastalık için sonun başlangıcı mı?

#Sağlık
Dünya Kupasında Brezilyayı eleyip yarı finale çıkan Hırvatistanın sırrı ne Slaven Bilic anlattı...

Dünya Kupası'nda Brezilya'yı eleyip yarı finale çıkan Hırvatistan'ın sırrı ne? Slaven Bilic anlattı...

#Hırvatistan
Küf deyip geçmeyin, birçok hastalığın kökeninde o yatıyor | 12 SORU 12 YANIT

Küf deyip geçmeyin, birçok hastalığın kökeninde o yatıyor | 12 SORU 12 YANIT

#Sağlık

BAKMADAN GEÇME!

Alzheimer tedavisinde önemli adım: Hastalık için sonun başlangıcı mı

Alzheimer tedavisinde önemli adım: Hastalık için sonun başlangıcı mı?

#Sağlık
Dünya Kupasında Brezilyayı eleyip yarı finale çıkan Hırvatistanın sırrı ne Slaven Bilic anlattı...

Dünya Kupası'nda Brezilya'yı eleyip yarı finale çıkan Hırvatistan'ın sırrı ne? Slaven Bilic anlattı...

#Hırvatistan
Küf deyip geçmeyin, birçok hastalığın kökeninde o yatıyor | 12 SORU 12 YANIT

Küf deyip geçmeyin, birçok hastalığın kökeninde o yatıyor | 12 SORU 12 YANIT

#Sağlık