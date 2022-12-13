Yeni Zelanda'dan 'sigara yasağı' için tarihi adım: Yeni nesil asla satın alamayacak!

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Yeni Zelanda'da gelecek nesiller için sigara kullanımı yasaklandı.

Hükümet tarafından alınan karara göre 2008 yılından sonra doğanlara sigara satışı ömür boyu yasaklandı.

Ülkede 14 yaş ve altındakilerin yasal olarak sigara satın almasını engellemek üzere alınan karar, 2023'te yürürlüğe girecek.

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Yeni Zelanda Sağlık Bakan Yardımcısı Ayesha Verrall, yasanın kabul edilmesinin ardından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

'Binlerce insan daha uzun, daha sağlıklı yaşayacak. Sağlık sistemi, çok sayıda kanser türü gibi sigaranın neden olduğu hastalıkları tedavi etmeye gerek kalmaması nedeniyle 5 milyar dolar daha iyi durumda olacak.'

Söz konusu adım halk sağlığı uzmanları tarafından memnuniyetle karşılandı.

Sigara içmenin kalp ve damar hastalıklarının yüzde 10’una neden olduğu tahmin ediliyor.

Yapılan bir araştırmaya göre, Yeni Zelanda'da sigara içenlerin nüfusa oranı 2010 yılında yüzde 18 seviyesindeydi. Bu oran 2018 yılında yüzde 11.6'ya geriledi.

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NİKOTİN ORANI DÜŞÜRÜLÜYOR

Daha önce yapılan açıklamada yeni plan kapsamında tütün ürünlerindeki nikotin oranın da düşürüleceği bilgisine yer verilmişti.

Benzer bir karar alan Oxfordshire, İngiltere'nin 'ilk dumansız ilçesi' olmaya hazırlanıyor. Alınan yeni karar kapsamında sigara kullanımı bölgede tamamen yasaklanacak.

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Başka bir deyişle Oxfordshire'daki kafe ve restoranlar dahil sigara kullanımına yasak getirilecek.

Yetkililer söz konusu planı 2025 yılında devreye sokmayı hedefliyor.