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Dünya
DHA
Haber Giriş: 27.02.2021 - 13:27 | Son Güncelleme:

Yeni Zelanda’da tek vaka için 7 günlük karantina!

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Yeni Zelanda’da tek vaka için 7 günlük karantina!
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Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, ülkenin en büyük şehri olan Auckland'de tespit edilen tek koronavirüs vakası nedeniyle kentte 7günlük karantina ilan etti.

Yeni Zelanda'da yalnızca bir kişide koronavirüs vakası tespit edilmesi üzerine ülkenin en büyük şehri Auckland’de 7 gün karantina ilan edildi.

Basın toplantısı düzenleyen Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern tedbirlerin yarın yürürlüğe gireceğini söyledi. Ülkenin geri kalan kentinde halka açık alanlarda Seviye 2 kısıtlamalarına tabi olmaya devam edeceğini belirten Ardern, " Hepimiz bir daha olmaz hissine kapılıyoruz. Dikkat etmek zorundayız. Birlikte bu sorunu da aşacağız" diye konuştu.

5 milyon nüfuslu Yeni Zelanda'da Kovid-19 salgınının başlangıcından bu yana toplam 2 bin 372 korona virüs vakası tespit edilirken, 26 kişi hayatını kaybetti.

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