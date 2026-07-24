Yeni Zelanda’da oteller şimdiden doldu... 865 yıl sonra yeniden

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YENİ Zelanda’nın güneyindeki tarihi Dunedin kenti, astronomi tarihinin en heyecan verici olaylarından birine hazırlanıyor. Bölgede en son 865 yıl önce, henüz adalarda tek bir insan dahi yaşamıyorken gözlemlenen tam güneş tutulması, 2028 yılında kenti yeniden gündüz vakti karanlığa gömecek. İki yıl sonrasına denk gelen dev organizasyon için kentteki otellerde rezervasyon patlaması yaşanıyor. Hesaplamalara göre 22 Temmuz 2028 tarihinde yerel saatle 16.17’de gerçekleşecek tutulmada Ay, Güneş’in önüne geçerek bölgeye yaklaşık 100 kilometre genişliğinde devasa bir gölge düşürecek. Ülkenin batısındaki popüler turizm merkezi Queenstown’dan doğudaki Dunedin’e kadar uzanan hat, 2 dakika 51 saniye boyunca zifiri karanlığa bürünecek.