Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERDünya Haberleri

Yeni Zelanda'da karaya vuran balinalardan 31'i telef oldu

#Yeni Zelanda#Balina#Dünya
Yeni Zelandada karaya vuran balinalardan 31i telef oldu

Yeni Zelanda'nın Güney Adası'nda karaya vuran 36 balinadan 31'i telef olurken, 5 balinayı kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Haberin Devamı

Yeni Zelanda'nın Güney Adası'nın kuzey ucundaki Farewell Spit koyunda 36 balina bilinmeyen bir nedenle karaya vurdu. Bölgeye gelen Koruma Departmanı ekipleri, 31 balinanın telef olduğunu tespit etti. Yapılan açıklamada hayatta kalan 5 pilot balinanın ise yeniden yüzdürülmeye çalışıldığı belirtilerek, "Bu sabah 5 canlı balinayı yeniden yüzdürmeye çalışacağız. Bu süreç biraz zaman alabilir ve başarılı olup olmadığını birkaç saat bilemeyebiliriz" denildi.

Öte yandan, Şubat 2017'de aynı bölgede yaklaşık 700 balina karaya vurmuş, 250'si telef olmuştu. Yeni Zelanda sularında en yaygın balina türü olan ve 6 metreye kadar ulaştığı bilinen pilot balinalar, toplu halde karaya vurmalarıyla dikkati çekiyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Yeni Zelanda#Balina#Dünya

BAKMADAN GEÇME!

Çanakkalenin hasretzede valideleri

Çanakkale'nin hasretzede valideleri

#Çanakkale
Son dakika: Ukraynadaki savaş için 5 senaryo... İngiliz uzman sıradaki tehlikeyi açıkladı

Son dakika: Ukrayna'daki savaş için 5 senaryo... İngiliz uzman sıradaki tehlikeyi açıkladı!

#Ukrayna
İki sığınmacı, bir ülke, iki ayrı sonuç... Bu Katya ile Albagirin hikayesi...

İki sığınmacı, bir ülke, iki ayrı sonuç... Bu Katya ile Albagir'in hikayesi...

#Rusya Ukrayna Savaşı

BAKMADAN GEÇME!

Çanakkalenin hasretzede valideleri

Çanakkale'nin hasretzede valideleri

#Çanakkale
Son dakika: Ukraynadaki savaş için 5 senaryo... İngiliz uzman sıradaki tehlikeyi açıkladı

Son dakika: Ukrayna'daki savaş için 5 senaryo... İngiliz uzman sıradaki tehlikeyi açıkladı!

#Ukrayna
İki sığınmacı, bir ülke, iki ayrı sonuç... Bu Katya ile Albagirin hikayesi...

İki sığınmacı, bir ülke, iki ayrı sonuç... Bu Katya ile Albagir'in hikayesi...

#Rusya Ukrayna Savaşı