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Dünya
AA
Haber Giriş: 28.02.2020 - 10:12,Son Güncelleme:/

Yeni Zelanda'da ilk koronavirüs vakası tespit edildi

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Yeni Zelanda'da ilk koronavirüs vakası tespit edildi
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Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, İran'dan gelen 60 yaşlarındaki Yeni Zelanda vatandaşı bir kadında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildiğini açıkladı.

Avustralya'da resmi temaslarda bulunan Başbakan Ardern, Endonezya'nın Bali Adası aktarmalı İran'dan gelen Yeni Zelandalı kadında virüse rastlandığını duyurdu.

Ardern, Yeni Zelanda'ya 26 Şubat'ta gelen ve kimliği açıklanmayan hastanın Auckland Şehir Hastanesinde tedavi gördüğünü söyledi.

Öte yandan Sağlık Bakanlığı da hastanın Emirates Havayollarının EK450 sefer sayılı uçağıyla ülkeye geldiği bilgisini paylaşarak, aynı uçakta bulunanların sağlık birimlerine başvurmasını istedi.

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