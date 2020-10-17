 Yeni Zelanda’da Ardern seçimi önde götürüyor

Yeni Zelanda’da halk, korona virüs (COVID-19) tedbirleri nedeniyle 19 Eylül’de yapılması planlanan ancak bugüne ertelenen genel seçimlerde oy kullandı. Yerel saatle 09.00’da sandık başına giden 3 milyon 436 bin 178 kayıtlı seçmen oy 19.00’a kadar oy kullandı.

Yerel saatle 17.00’dan itibaren resmi olmayan ilk sonuçların açıklanmaya başladı. Oyların yüzde 20’sinin sayıldığı ilk sonuçlarda, İşçi Partisi adayı mevcut Başbakan Jacinda Ardern seçimi önde götürüyor.

Jacinda Ardern’in ikinci dönemini de kazanacağı öngörülürken, İşçi Partisi’nin çoğunluğu sağlayıp sağlayamayacağı merak ediliyor.

Yeni Zelanda Seçim Komisyonu, oy sayımının devam ettiğini ifade ederek Ardern’in İşçi Partisi oyların yüzde 50’sini aldığını, Ulusal Parti’nin yüzde 26 civarında, Yeşil Parti yüzde 9 civarında oy aldığını açıkladı. Resmi sonuçların ilerleyen saatlerde açıklanması bekleniyor.

YENİ ZELANDA’DA OYLAMA SİSTEMİ NASIL İŞLİYOR?

1996 yılında kabul edilen Karma Üyeli Nisbi Temsil Sistemi’nde (MMP) herhangi bir partinin parlamentoda tek başına çoğunluğu elde edemediği Yeni Zelanda’da, bugün yapılan seçimde İşçi Partisi’nin parlamentodaki çoğunluğu elde edip edemeyeceği merakla bekleniyor.

Genel seçimlerin her 3 yılda bir yapıldığı Yeni Zelanda’da 1996 yılında ilk kez uygulanan Karma Üyeli Nisbi Temsil Sistemi’nde seçmenden tercih ettiği parti ve milletvekilleri için iki kez oy kullanmaları isteniyor.

Bir partinin parlamentoya girebilmesi için, parti oylamasında en yüzde 5 alması gerekiyor. Bir partinin tek başına hükümet kurabilmesi için ise 120 sandalyeli parlamentoda 61 sandalyeyi kazanması gerekiyor. Ancak MMP sisteminde henüz bir parti parlamentoda tek başına çoğunluğu sağlayarak hükümet kuramadı.