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Haber Giriş: 10.04.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

Yeni Zelanda zafer ilan etti

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Yeni Zelanda zafer ilan etti
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Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, ülkesinin koronavirüs salgınının üstesinden gelmeye yaklaştığını ve bir hafta sonra yasakların kaldırılacağını söyledi.

Ardern, işverenlerin sosyal izolasyon kurallarının uygulanmasını temin etmeleri durumunda çalışanların işe dönmesine izin verileceğini belirtti. Sokağa çıkma yasağının hastalığın bulaşım zincirini kırdığını söyleyen Ardern, dün son 24 saatte 29 vaka tespit edildiğini, bunun son dört gündür yeni vaka sayısının üst üste düşüş göstermesi demek olduğunu belirtti. 19 Aralık’ta sınırlarını kapatan ülke, 26 Mart’tan beri sokağa çıkma yasağı uyguluyor. 1239 hasta bulunana Yeni Zelanda’da şimdiye kadar bir kişi hayatını kaybetti.

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