Yeni Zelanda ve Avustralya'dan Yeni Kaledonya kararı

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Fransa'nın denizaşırı toprağı Yeni Kaledonya'da oy kullanma sistemini değiştiren yasaya karşı düzenlenen gösterilerin şiddet olaylarına dönüşmesinin ardından ülkeler vatandaşlarını tahliye etmek için harekete geçti. Avustralya ve Yeni Zelanda, Yeni Kaledonya'ya uçak göndererek vatandaşlarını tahliye etmeye başladı.



Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Avustralya vatandaşları ve diğer turistlerin Yeni Kaledonya'dan ayrılması için bugün 2 uçuş için izin aldık. Yolculara ihtiyaç durumuna göre öncelik veriliyor. Daha fazla uçuş için çalışmalarımız devam ediyor" dedi.



Yeni Zelanda Dışişleri Bakanı Winston Peters ise önümüzdeki günlerde başka uçuşların da yapılacağını belirterek, "Yeni Kaledonya'daki Yeni Zelandalılar zorlu birkaç gün yaşadı. Onları ülkeye getirmek hükümet için acil bir öncelik oldu" ifadesini kullandı.



Yerel hükümet yetkilileri, şiddet olaylarının ardından ticari uçuşların iptal edilmesi nedeniyle Yeni Kaledonya'dan ayrılmak veya girmek için bekleyen yaklaşık 3 bin 200 kişinin bulunduğunu açıklamıştı.



Fransa hükümet sözcüsü Prisca Thevenot ve Fransa Cumhurbaşkanlığı da Emmanuel Macron’un akşam saatlerinde Yeni Kaledonya’ya gideceğini duyurdu.



Fransız Yüksek Komisyonu tarafından yapılan açıklamada, Fransa'dan gönderilen binden fazla jandarma ve polisin güvenliği sağlamak için görev yaptığı, 600 personelin daha gönderileceği ifade edildi.

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NE OLMUŞTU?



Yeni Kaledonya'nın oy kullanma sistemini değiştirmeye yönelik yasa tasarısının 13 Mayıs'ta Fransa Ulusal Meclisi'nde görüşüldüğü sırada protestolar patlak vermiş, kısa süre sonra şiddet olayları yaşanmıştı. Başkent Noumea başta olmak üzere birçok noktada marketler yağmalanırken, evler, iş yerleri ve araçlar ateşe verilmişti. Tasarı 15 Mayıs’ta Fransa Ulusal Meclisi’nde onaylanırken, şiddet olaylarının ardından Paris yönetimi adaya ek güvenlik gücü göndermişti. Yaşanan şiddet olaylarında 2’si jandarma olmak üzere bugüne kadar 6 kişi hayatını kaybetti.



Oy verme sisteminde yapılan değişikliğe göre 10 yıldır Yeni Kaledonya'da yaşayan Fransız vatandaşları seçimlerde oy kullanabilecek. Yeni Kaledonya halkı seçmen listelerinin genişletilmesinin Fransa yanlısı politikacılara fayda sağlamasından ve yerli Kanak halkının etkisini azaltmasından endişe ediyor.