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Yeni Zelanda, sınırlarını açma planlarını Şubat ayına erteledi

#Koronavirüs#Yeni Zelanda#Dünya
Yeni Zelanda, sınırlarını açma planlarını Şubat ayına erteledi

Yeni Zelanda, Omicron mutasyonunun hızla yayılması ve vakalardaki artışın yükselişe geçmesinin ardından sınırlarını açma planını Şubat ayına kadar ertelediğini açıkladı.

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Güney Pasifik ülkesi Yeni Zelanda’da Ocak ayından itibaren Kovid-19 sürecinde alınan sıkı önlemler gevşetilmeye ve aşamalı olarak sınırların açılması bekleniyordu.

Ancak vakalardaki ciddi artış sebebiyle ülke, sınırların açılması planının Şubat ayına ertelendiği duyurdu. Yeni Zelanda Kovid-19 ile Mücadele Bakanı Chris Hipkins düzenlediği basın toplantısında, 16 Ocak’tan itibaren gevşetilmesi beklenen tedbirlerin ve kısıtlamaların Şubat ayının sonuna kadar ertelendiğini açıkladı.

Hipkins, Omicron mutasyonun şimdiye kadar olan mutasyonlardan daha bulaşıcı ve tehlikeli olduğuna dikkat çekerek, tatil planlarını bozan bir durum olduğunu ancak önceden alınan önlemin ilerde planların gerçekleştirilmesi için alındığını ifade etti.

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Öte yandan Omicron mutasyonunun önüne geçmek için 1 hafta olan karantina süresinin 10 güne çıkarılırken, yurt dışından gelen yolcular için geçerli olan PCR testinin süresinin ise 72 saatten 48 saate düşürüldüğünü açıkladı.

Ulusal Havayolu Air New Zeland, sınırların açılmasının ertelenmesinin ardından 27 bin müşterinin zor durumda kaldığını belirtirken 120 seferin ise iptal edildiğini duyurdu.

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Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Arden sosyal medya hesabından, Omicron mutasyonunun Yeni Zelanda’da hızla yayıldığını ve sınırların açılmasının iptal olması kararının ise yayılımın önüne geçmek için olduğunu açıkladı.

Yeni Zelanda’da şu ana kadar kaydedilen Omicron vakası 22 olarak kaydedildi.

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