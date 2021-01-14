Yeni Zelanda polisinden termal kamera ve helikopterli operasyon

Yeni Zelanda'nın Auckland kentinde hareketli dakikalar yaşandı.



Polis helikopteri havadan rutin kontrol devriyesi sırasında elinde tüfekle dolaşan bir şüpheliyi tespit etti.



Şüpheli hareketlerle cadde aralarında elinde tüfekle gezen kişiyi havadan takip eden polis, şüphelinin bulunduğu adrese güvenlik güçlerini sevk etti.



Şüphelinin adresine operasyon düzenleyen güvenlik güçleri, operasyon yapılan evde uyuşturucu madde yapımında kullanılan malzemelerin yanı sıra bir de laboratuvar tespit etti. Uyuşturucu madde üreten kişi gözaltına alındı.