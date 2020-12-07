Ardern, kabine toplantÄ±sÄ±ndan sonra basÄ±na yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, saldÄ±rÄ±nÄ±n kurbanlarÄ±nÄ±n ailelerine hesap verebilirliÄŸi taahhÃ¼t etti. Ardern, saldÄ±rÄ±da resmi kurumlarÄ±n ihmali olup olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± Ã¶ÄŸrenmek iÃ§in oluÅŸturulan komisyonunun soruÅŸturmasÄ±nÄ±n bulgularÄ±nÄ±n salÄ± gÃ¼nÃ¼ parlamentoda tartÄ±ÅŸÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.



Jacinda Ardern, "MÃ¼slÃ¼man topluluÄŸunun uygulama aÃ§Ä±sÄ±ndan hesap verebilirliÄŸi gÃ¶rmek isteyeceÄŸini kesinlikle takdirle karÅŸÄ±lÄ±yorum. Bu Ã§abalarÄ±n koordinasyonundan kimin sorumlu olduÄŸunu bilmek isteyecekler, biz de bunu saÄŸlayacaÄŸÄ±z." diye konuÅŸtu.



Ardern, "Ã§ok kapsamlÄ±" raporun tavsiyelerinin bir dizi alanÄ± kapsadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve tÃ¼m bunlarla ilgili uygulamalarÄ±n biraz zaman alabileceÄŸini belirterek, "Resmi kurumlarÄ±n herhangi bir zaafÄ± olup olmadÄ±ÄŸÄ±ndan emin olmak istedik." ifadelerini kullandÄ±.

Kraliyet Komisyonunun 792 sayfalÄ±k raporu tamamlanmasÄ± 18 ay sÃ¼rdÃ¼. Raporun, gÃ¼venlik kurumlarÄ±, MÃ¼slÃ¼man topluluk liderleri ve uzmanlar dahil yÃ¼zlerce kiÅŸiyle yapÄ±lan rÃ¶portajlarÄ± iÃ§erdiÄŸine iÅŸaret ediliyor.



Ardern, pazar gÃ¼nÃ¼ kurbanlarÄ±n aile Ã¼yeleriyle ve hayatta kalanlardan bazÄ±larÄ±yla gÃ¶rÃ¼ÅŸmÃ¼ÅŸ, raporla ilgili acil eylem sÃ¶zÃ¼ vermiÅŸti. Yeni Zelanda'nÄ±n Christchurch kentindeki Nur ve Linwood Camilerine 15 Mart 2019'da cuma namazÄ±nda otomatik silahlarla terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ± dÃ¼zenlenmiÅŸti.



SaldÄ±rÄ±larda 51 kiÅŸiyi Ã¶ldÃ¼ren, 49 kiÅŸiyi de yaralayan terÃ¶rist Brenton Tarrant, aÄŸustos ayÄ±nda Ã¶mÃ¼r boyu hapis cezasÄ±na Ã§arptÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.