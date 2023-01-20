Yeni Zelanda Başbakanı: Pilim bitti, bırakıyorum

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TÜRKİYE kamuoyunun da yakından tanıdığı bir isim olan Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern (42), istifa edeceğini duyurdu. Anketlerde kan kaybeden Ardern sürpriz kararını açıklarken, görevi sürdürmek için “yeterli gücü kalmadığını” söyledi. “Siyasetçiler de insan. Yapabildiğimiz sürece elimizden geleni yapıyoruz” diyen Başbakan, bırakmazsa “ülkesine zarar vermiş olacağını” belirtti. Başkent Wellington’da yaptığı açıklamada Ardern, “Bu işin gereklerini yerine getirmek için artık gücümün kalmadığını biliyorum” dedi.

GÖREV BAŞINDA ANNE OLMUŞTU

Ardern resmi olarak 7 Şubat’ta Başbakanlık görevini ve İşçi Partisi liderliğini bırakmış olacak, ancak milletvekilliği seçimlere kadar sürecek. Parti, 14 Ekim’deki genel seçimlere kadar ülkeyi kimin yöneteceğini belirlemek üzere pazar günü oylama yapacak. Yürütmenin başına seçildiği 2017’de henüz 37 yaşında olan Ardern “dünyanın en genç kadın başbakanı” unvanını almıştı. Ertesi yıl çocuk sahibi olduğunda ise görev başında anne olan ikinci siyasetçi olmuştu. Ondan önce ofiste anne olan ilk isim Pakistan Başbakanı Benazir Butto’ydu.

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TÜM DÜNYA TANIYOR

Jacinda Ardern, ülkesi için zorluklarla dolu 2019 yılında sergilediği liderlikle dünyanın övgüsünü kazanmıştı. O yıl Christchurch’te bir camiye yönelik terör saldırısında 51 kişi hayatını kaybetmişti. Ardern taziye sırasında başörtüsü takmış, mecliste Kuran okunmuştu. Bunun yanı sıra kapsamlı bir silahsızlanma programı başlatılmış, binlerce silah sivillerden toplanmıştı. Aynı yıl ülkeyi sarsan ikinci olay ise 22 kişinin öldüğü volkan patlaması olmuş, Ardern burada da yaraların sarılması için hızlı adımlar atarak beğeni toplamıştı. Yeni Zelanda, COVID salgını sırasında da hastalığın en hızlı kontrol altına alındığı ülkelerden biri olmuştu. Dünyadaki popülaritesine rağmen Ardern, yoksulluğu azaltmakta başarısız olmakla eleştiriliyor. Özellikle çocuk intiharları, obezite, eğitim konularında Yeni Zelanda, yüksek gelirli ülkeler içinde kötü performans sergiliyor.