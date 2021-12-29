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Yeni yılda diplomasiye hızlı başlangıç

#Rusya#Ukrayna#NATO
Yeni yılda diplomasiye hızlı başlangıç

Rusya ve Batı ülkeleri Ukrayna krizi nedeniyle 2022’yi hızlı bir geçiş yapacak. 10-13 Ocak tarihleri arasında ABD, Rusya, NATO ve AGİT heyetleri sorunları masaya yatıracak.

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YILIN özellikle ikinci yarısında uluslararası gündemi meşgul eden Ukrayna krizi ve Batı ülkeleriyle Rusya arasında yaşanan gerginlik, 2022 yılının da hızlı bir diplomasi trafiğiyle başlamasına neden olacak. Ocak ayının ikinci haftasında Rusya ve Batı cephesi arasında bir dizi görüşme gerçekleşecek.

PEŞ PEŞE GÖRÜŞME

Washington ve Moskova arasında nükleer silahlar ile Ukrayna’daki gerginliğe dair 10 Ocak’ta Cenevre’de bir görüşme yapılacak. Ardından Rusya ve NATO yetkilileri 12 Ocak’ta bir araya gelecek. Rus temsilciler ertesi gün ise ABD’nin de bulunduğu Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) heyetiyle temas kuracak.

RUSYA’DAN SERT SİNYAL

Görüşme maratonu öncesinde Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, “Özellikle ABD ile yapacağımız güvenlik konulu görüşmelerde çıkarlarımızdan en ufak taviz verme niyetinde değiliz” açıklamasını yaptı. Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Aleksander Fomin de dün yabancı ülke askeri ataşelerini Moskova’da toplayarak, “Asıl saldırgan NATO” temasını işledi. Fomin, NATO’nun Rusya’ya karşı uzun ve yorucu bir savaş yürütmek için askeri hazırlıklar yaptığını öne sürdü.

‘ENDİŞELERİ KONUŞACAĞIZ’

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ABD ise karşılıklı endişelerin konuşulmasını istedikleri mesajını verdi. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi yetkililerinden biri ise ABD medyasına yaptığı açıklamada, “Rusya endişelerini masaya yatırabilir, biz de Rusya’nın faaliyetleriyle ile ilgili kaygılarımızı masaya yatıracağız. İlerleme kaydedebileceğimiz alanlar ve aynı fikirde olmayacağımız alanlar olacak. Diplomasi de tam olarak budur” dedi.

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#Rusya#Ukrayna#NATO

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