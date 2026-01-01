Yeni yıla devreden konu çok... İşte 2026 gündemi

Haberin Devamı

ATİNA-ANKARA İLİŞKİLERİNDE ZOR BİR YIL KAPIDA

2025 Türk-Yunan ilişkileri için hayli iniş çıkışlı bir yıldı. 365 günde yaşananlara bakıldığında, 2026‘nın da pek farklı olmayacağı söylenebilir. Öncelikle iki ülkenin Ege ve Doğu Akdeniz’deki ciddi anlaşmazlıklar için bir çözüm sürecine girebilmesi bugünkü şartlarla imkânsız. Ciddi anlaşmazlıkların çözümünde eğer bir “umut ışığı” aranacaksa, bunun üzerinde muhtemelen “Made by Donald Trump” (Donald Trump tarafından yapıldı) yazacaktır. Geriye ne kalıyor? Ege’de üçüncü yılını tamamlayan “sakin sular” döneminin devam etmesi. Ancak “sakin sular”ın da artık itici bir güce ihtiyacı var. Bu itici güç de 2025’te yapılması öngörülen, ne var ki bir türlü gerçekleştirilmeyen “Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi” olabilir. Başbakan Kiriakos Miçotakis “şartların olgunlaştığını” söyleyerek, Türkiye’nin ev sahipliği yapacağı bu toplantının 2026’nin ilk üç ayı içinde gerçekleşebileceği tahmininde bulunsa da Türk-Yunan ilişkilerinde 24 saatin bile çok önemli olduğunu aklımızın bir ucunda tutalım.

TÜRKİYE’DE 2 KRİTİK... ZİRVE NATO LİDERLERİ ANKARA’DA

RUSYA, 2025’te NATO’nun en önemli gündem maddelerindendi. Bu durumda radikal bir değişiklik beklenmiyor. Ukrayna’daki savaşın devam edip etmeyeceğine, kalıcı bir barış anlaşması imzalanıp imzalanmayacağına bağlı olarak NATO da politika ve uygulamalarına ince ayar yapacak. Çin’i de yakın takipte tutacak olan NATO’da savunma harcamalarında yakalanan ivmenin bu yıl da sürmesi bekleniyor. Türkiye’nin NATO’daki konumu hayati önemde olmayı sürdürecek.

Türkiye, NATO bünyesinde üstlendiği roller ve ortaya koyduğu somut katkılarla transatlantik güvenliğe en fazla destek olan ülkeler arasında olmayı sürdürecek. Türkiye’nin, 7-8 Temmuz’da Ankara’da Beştepe’de düzenlenecek NATO Zirvesi’ne ev sahipliği yapacak olması tehdit ve sınamaların en üst düzeyde olduğu bir süreçten geçilirken büyük önem taşıyacak. Toplantıda güvenlik konularının yanı sıra İttifak’ın gelecekteki stratejileri de ele alınacak.

YILIN YOĞUN MESAİSİ... ANKARA WASHİNGTON HATTINDA ÇOK MESELE VAR

Ankara ile Washington arasında önümüzdeki yılda da aynı meselelerin masada olması bekleniyorken F-35 savaş uçaklarının yeniden temini ve Suriye’de SDG/PKK’nın entegrasyonunun sağlanmasının ana maddeler olması bekleniyor. Bunlara ek olarak Ankara’nın garantör ülkelerden biri olması sebebiyle Gazze’de ateşkes sürecinin beraber yürütülmesi ve Ukrayna-Rusya barış görüşmeleri de yine Ankara ve Washington arasındaki konulardan olacak. ABD Başkanı Donald Trump’ın haziran ayında NATO Zirvesi için Ankara’ya gelmesi beklenirken; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da aralık ayında G20 zirvesi için Miami’de olacak. İki liderin bu zirvelerin marjında görüşmeler yapması bekleniyor.

YILIN KRİTİK SINAVI... TRUMP’IN KADERİ DEĞİŞEBİLİR

ABD Başkanı Donald Trump için 2026 yılı, görev süresinin geri kalanı için hayli belirleyici olacak. Hâlâ çözülemeyen Ukrayna-Rusya savaşı, kırılgan Gazze ateşkesi ve diğer küresel ilişkilerin yanı sıra kasım ayındaki ara seçimler Trump’ı meşgul edecek. Trump’ın ilk senesindeki ekonomi politikası, Senato ve Temsilciler Meclisi’nde küçük farklarla Kongre’yi elinde tutan Cumhuriyetçi Parti’ye ara seçimleri kaybettirirse Trump’ın son iki yılı azil süreçleri ve soruşturmalar ile geçebilir. 2025’te kendisini “barışa” adayan Trump’ın bu imajı korumak için kırılgan Gazze ateşkesini bir arada tutabilmesi, 5’inci yılına girecek Ukrayna-Rusya savaşını bitirmesi ve Güney Amerika’da yeni bir savaş başlatmaması gerekecek. Çin ile 2025 yılında inişli çıkışlı bir ilişki yaşayan Trump’ın Çin Devlet Başkanı Şi Jinping ile önce nisan ayında Çin’de daha sonra ABD’de iki zirve yapması bekleniyor. Trump ayrıca aralık ayında Miami’de G20’nin ev sahibi olacak.

ABD’de 3 Kasım’da yapılacak ara seçimler, Trump’ın görevdeki son iki yılı için belirleyici olacak.

YILIN YILAN HİKÂYESİ... RUS HALKI SAVAŞ BİTSİN İSTİYOR

Rusya’da yeni yılın en büyük gündemi Ukrayna savaşının akıbeti. 13 Ocak 2026 tarihinde Rusya-Ukrayna savaşı 1418 günle Rusya’nın 2’nci Dünya Savaşı’nda geçirdiği süreyle eşitlenecek. Ülkedeki son anketlere göre halkın üçte ikisi en iyi yeni yıl hediyesinin savaşın bitmesi olacağını söylüyor. Vitrin arkasında durumun pek parlak olmadığını idrak eden Rusya lideri Vladimir Putin ise 2026 yılının Rusya’da yaşayan halkların birlik ve beraberlik yılı ilan edilmesi emrini verdi. Ekonomideki düşüş yeni yıla girerken halkı düşündüren en önemli faktörlerin başında geliyor. 1 Ocak’tan itibaren Rusya’da hayatın tüm alanlarında yüzde 20 oranında zamlar yürürlükte. Savaşın barut kokusu da Rus halkına ulaştı. Ukrayna dronlarının her gün Rusya içlerine saldırılar düzenlemeye başlaması halka “Savaş bizim evimize de geldi” dedirtiyor.

Son dönemdeki barış anlaşması çabalarında somut ilerleme kaydedilemeyen Rusya - Ukrayna savaşı beşinci yılına girmek üzere.

COP31 ZİRVESİ... ANTALYA’DA İKLİM KRİZİNE ÇÖZÜM ARANACAK

AŞIRI hava olayları, kuraklık, seller ve gıda güvenliği gibi alanlarda kendini hissettiren iklim krizi, yeni yılda tüm dünyanın ortak sorunu olmayı sürdürecek. Son yıllarda olduğu gibi Atlantik’te kuvvetli kasırgalar, Güney Asya’da sel felaketleri ve Akdeniz havzasında aşırı sıcaklıkların yineleneceği öngörülüyor. İklim krizi, 2026’da da yalnızca çevresel değil, insani ve jeopolitik sonuçlarıyla dünya gündeminde yer alacak. Birleşmiş Milletler ve Uluslararası Göç Örgütü’nün raporları, iklim kaynaklı afetlerin zorunlu göç eğilimini önümüzdeki yıllarda da arttıracağına işaret ediyor.

Özellikle gıda güvensizliği ve su stresi yaşayan bölgelerde iç göç ve sınır aşan hareketlerin artması bekleniyor. Tüm bu sorunlarla mücadele yöntemleri ise bu yıl COP31 İklim Zirvesi’nde Antalya’da masaya yatırılacak. 9-20 Kasım arasında Antalya Expo’da düzenlenecek ve 190 ülkenin katılacağı zirvede fosil yakıtlardan çıkış, yenilenebilir enerji yatırımları, iklim finansmanı gibi kurtarma paketlerinde mutabakat aranacak. COP31 kapsamındaki Liderler Zirvesi’nin ise İstanbul’da yapılması planlanıyor.

Yılın son döneminde güneydoğu Asya bölgesinde etkili olan kasırga ve fırtınalar nedeniyle Endonezya, Sri Lanka, Tayland, Vietnam, Malezya ve Filipinler’de 1500’den fazla insan hayatını kaybetti.

TÜRKİYE’NİN AB’DEN ÜÇ BEKLENTİSİ VAR

AVRUPA Birliği’yle Türkiye arasındaki ilişkiler 2025’te belli bir ivme kazansa da Ankara’yı tatmin edecek bir seviyeye ulaşmadı. 2026’da da ilişkilerde diyalog ve ortak çıkar alanlarının ön planda tutulduğu bir yaklaşım bekleniyor. Yeni yılda Türkiye’nin AB’den öncelikli beklentilerini gümrük birliğinin güncellenmesi, vize serbestisi diyaloğunun hızlandırılması ve Birliğin savunma ve güvenlik mekanizmalarına dahil olmak oluşturacak. Üç alanda da aşılması gereken pürüzler ve Ankara’nın atması gereken adımlar var. Mevcut parametreler ışığında müzakere sürecinde bir hareketlilik olması ihtimali ise oldukça düşük görülüyor. Türkiye, AB’nin stratejik vizyonla hareket etmesi halinde yeni bir dönemin başlatılabileceği görüşünü koruyor. AB’nin genel anlamda öncelikleri ise Ukrayna, savunma, ekonomi ve ABD’yle ilişkileri rayda tutmak olacak.

KIBRIS’A YENİ YILDA YENİ PLAN OLACAK MI?

KKTC’de 19 Ekim 2025’te yapılan cumhurbaşkanlığı seçimini kazanan Tufan Erhürman’ın yarım asrı aşan Birleşmiş Milletler (BM) müzakere sürecinde, son beş yılda sürdürülen “2 devletli politika” yerine Rumlarla federasyon yanlısı olması, 2026’da yeni bir Kıbrıs planının gündeme geleceği beklentisini arttırdı. Ekonomi ve dış politikada küresel ezberleri bozan ABD Başkanı Donald Trump’ın, tek taraflı masaya koyduğu Ukrayna ve Gazze planları gibi, Kıbrıs sorununu da gündemine alıp almayacağı Kıbrıslı Türk ve Rumların ama özellikle Rum-Yunan ikilisinin merak ve endişe kaynağı. Rum siyaseti, uzmanlar seviyesinde, ABD’nin Ankara Büyükelçisi Thomas Barrack’ın Yunan medyasına, “Kıbrıs bir apse, zamanı gelince tedavi edilmesi gerekir” sözlerini yarı endişeli şekilde tartışıyor. Türkler ve Rumlar, Kıbrıs sorununa BM yoksa Trump yöntemiyle mi çözüm bulunacağı ya da yine bir başka yıla mı kalacağını bekleyip görecek.

KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Rum Yönetimi Lideri Nikos Hristodulidis ile Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Özel Temsilcisi Maria Angela Holguin geçen ay üçlü görüşme yapmıştı.

YILIN REKABET SAHASI... YAPAY ZEKÂ TEKNOLOJİLERİ

SON yıllardaki hızlı gelişimiyle dünyanın en büyük şirketleri sıralamasını değiştiren, ABD ve Çin gibi büyük güçlerin en büyük rekabet sahası haline gelen yapay zekâ teknolojilerinin yeni yılda da dünya gündeminin merkezinde olması bekleniyor. Her yeni versiyonla becerileri artan büyük dil modellerinin günlük hayatta ve iş hayatındaki kullanım alanının artması öngörülürken, robotik alanındaki gelişmeler de bu hıza ayak uydurursa akıllı robotların evlere girmesi hızlanabilir.

Sağlık alanında da yapay zekâ destekli teknolojilerin hem hastalık teşhisi hem de yeni ilaç üretiminde etkinliği arttırması bekleniyor. Teknolojik gelişmeler yapay zekâ çipleri ve otonom sistemler ile yüksek askeri teknolojik yatırımlar aracılığıyla ABD-Çin rekabetinde teknoloji bloklaşmasına yol açabilir. Yapay zekâ teknolojilerinin heyecan yarattığı kadar birçoklarını da endişelendiren yükselişi, Avrupa Birliği’nin yapay zekâ regülasyonlarını küresel ölçekte tartışılan bir başlık haline getirebilir.

ORTADOĞU’DA RİSK SÜRÜYOR

YENİ yılda da Ortadoğu meselelerinin uluslararası gündemdeki yerini koruması bekleniyor. Yılın ilk haftalarında Gazze barış planının ikinci aşamasına geçme konusundaki pazarlıklarda ilerleme sağlanacağına dair beklentiler söz konusu. Ancak İsrail’in yerle bir ettiği Gazze’nin yeniden inşa edilmesi ve kalıcı barışın sağlanması konusunda İsrail’in ayak sürümesi statükonun kemikleşmesi gibi bir tehlikeyi gündeme getirebilir. İsrail’in Hamas’ın silahsızlanmayı reddetmesini bahane ederek Gazze Şeridi’ne saldırmaya devam etme ihtimali ise Ortadoğu’da görece düşmüş tansiyonu hızla yükseltebilir.

İsrail ordusunun yaklaşık bin defa ihlal ettiği Gazze ateşkesi kaygan bir zeminde sürüyor.

Öte yandan Batı Şeria’daki Yahudi yerleşimci terörü ve yeni yerleşimler kurma inadı burada da riski arttırıyor. İsrail’de 2026 seçim yılı. Binyamin Netanyahu ve aşırı sağcı ortaklarının iktidarda kalmak için askeri seçenekleri masada tutmak isteyebileceklerini de göz ardı etmemek gerekiyor. Ayrıca İsrail ile İran, Lübnan, Suriye veya Yemen arasında gerilim olasılıkları bölgede istenmeyen yeni krizleri tetikleyebilir. Suriye’de ise Şam ile terör örgütü PKK’nın uzantısı SDG ile uzlaşma müzakerelerinin uzaması komşu ülkeyi yeni bir zorlukla karşı karşıya bırakabilir. Ez cümle 2025, yeni yıla Ortadoğu’da çözüme ulaşmamış, risk teşkil eden birçok başlık bıraktı.