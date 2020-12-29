Yeni yıl partisine büyük tepki

BREZİLYALI yıldız futbolcu Neymar, evinde 500 kişilik büyük bir parti düzenlemesi nedeniyle eleştiri oklarının hedefi oldu. Partinin aslında Noel’de başladığı ve yılbaşına kadar aralıksız devam edeceği belirtildi. Neymar’ın misafirlerini, Rio de Janeiro yakınlarındaki Mangaratiba’da bulunan malikânesinde ağırladığı bildirildi. Yeraltı diskosu bulunan malikânenin, bu bölümünün ses yalıtımlı olduğu ve çevredekilerin yüksek sesten etkilenmediği belirtildi. Neymar’ın 2016 yılında satın aldığı 8 milyon dolar değerindeki malikânenin, kendine ait bir helikopter pisti ile iskelesi bulunuyor.

‘GÜNÜN APTALI ÖDÜLÜ’

Ülkenin önde gelen insan hakları avukatlarından Augusto de Arruda Botelho, “Günün aptalı ödülü Neymar’ın 5 günlük partisine mi, (salgın için) ‘Umrumda değil’ diyen Devlet Başkanı Jair Bolsonaro’ya mı gitmeli” diye yazdı. Ülkede koronavirüse bağlı ölümler 190 bini geçerken, vakalar da 7.5 milyona yaklaştı. Brezilya vaka sayısı bakımından, ABD ve Hindistan’ın ardından dünyada üçüncü sırada yer alıyor.

Ayak bileğindeki kırık nedeniyle sahalardan uzak kalan Neymar’a, kulübü PSG’nin ne ceza vereceği merak ediliyor.

8 milyon dolarlık malikânede ses geçirmeyen yeraltı diskosu, helikopter pisti ve iskelesi bulunuyor.