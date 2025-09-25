×
Yeni yıl bahanesiyle İsrailliler Mescid-i Aksa’yı bastı

Oluşturulma Tarihi: Eylül 25, 2025 07:00

AŞIRILIKÇI Yahudi yerleşimciler, önceki gün İbrani takvimine göre yılbaşının kutlandığı “Roş Aşana Bayramı”nı bahane ederek işgal altındaki Doğu Kudüs’ün Eski Şehir bölgesindeki Mescid-i Aksa’ya baskın düzenledi.

Yüzlerce Yahudi, işgal güçlerinin yoğun koruması altında Muğrabi Kapısı’ndan Mescid-i Aksa’ya girerek ritüeller, şarkılar, alkışlar ve danslarla “yeni yılı” kutladı. Filistin merkezli SAFA Haber Ajansı’na göre ise cami avlusunda kışkırtıcı turlar gerçekleştirildi. Aşırılıkçıların dini ritüellerini yerine getirmesine ses çıkarmayan İsrail makamları, Filistinlilere ise sıkı giriş kısıtlamaları uyguladı. Filistinliler kimlik kontrolünden geçirildi, pek çoğu camiye alınmadı.

ÇAĞRI YAPILMIŞTI

Yerleşimci örgütü “Pedenu”, destekçilerini Yahudi Yeni Yılı’nı kutlama bahanesiyle 22-24 Eylül tarihleri arasında Mescid-i Aksa’ya geniş çaplı baskınlar düzenlemeye çağırmıştı. Bu baskınlar sırasında yerleşimciler, caminin avlusunda koç veya keçi boynuzundan yapılmış boru şeklindeki enstrüman olan şofar üflemek de dahil olmak üzere ‘Tapınak’ olarak adlandırdıkları ritüelleri gerçekleştiriyor. Yahudiler, Mescid-i Aksa’nın kutsal kitaplarında geçen Hz. Süleyman’ın yaptırdığı mabedin üzerine inşa edildiğine inanıyor. Harem üş Şerif külliyesinin alt tarafına düşen Ağlama Duvarı’nın da bu mabedin bir kısmı olduğuna inanılıyor.

 

#İsrail#Mescid-İ Aksa#Yahudi Yerleşimciler

