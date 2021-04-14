Yeni veriler yayınlandı! Moderna'nın koronavirüs aşısı tam onaya bir adım daha yaklaştı

Moderna'nın yayınladığı son verilere göre; şirketin Covid-19 aşısı, ikinci dozun ardından altı ay sonra enfeksiyonu yüzde 90 önlüyor. Aynı süreçte hastalığın ağır geçmesine karşı ise yüzde 95 oranında koruma sağlıyor.

Bu son veriler, Moderna aşısının Amerikan İlaç ve Gıda Dairesi tarafından tam onay almaya bir adım daha yakınlaştırdı.

Aşının tam olarak onaylanması halinde Moderna, Covid-19 aşısını ABD'de doğrudan tüketiciye ve özel şirketlere satabilecek.

"YENİ VERİLER GÜVEN VERİYOR"

Moderna CEO'su Stéphane Bancel, "Moderna ekibi Covid-19 aşısında önemli ilerlemeler sağlamaya devam ediyor" açıklaması yaptı.

Bancel açıklamasında, "Varyanta özgü aşı adayımızın klinik öncesi yeni verileri, gelişmekte olan varyantlara proaktif olarak yanıt verebileceğimiz yolunda bize güven veriyor" ifadesine yer verdi.

Bancer, Moderna'nın pandemi kontrol altına alınana kadar Covid-10 aşısına gerekli tüm güncellemeleri yapacağını ifade etti.

Moderna aşısı Aralık 2020'de 18 yaş ve üstü için acil kullanım onayı almıştı.

Şirketten geçen yıl yapılan açıklamada, aşının etkinlik oranı yüzde 94.5 olarak duyurulmuştu. Ancak son veriler Moderna aşısının biraz daha düşük olsa da daha uzun dönem için koruma sağladığını ortaya koydu.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara