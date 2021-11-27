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Yeni varyantın adı neden Omicron? Çok konuşulacak iddia...

#DSÖ#Omicron#Çin
Yeni varyantın adı neden Omicron Çok konuşulacak iddia...

Çin ve Dünya Sağlık Örgütü arasındaki ilişki, DSÖ'nün yeni Kovid varyantını Yunanca 'Xi' harfini atlayıp onun yerine 'Omicron' olarak adlandırmasının ardından yeniden eleştiri oklarının hedefi haline geldi.

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Dünya Sağlık Örgütü, Güney Afrika'dan yayılan yeni koronavirüs varyantını daha öncekiler gibi (Alfa, Beta, Delta) Yunan alfabesinden bir harfle isimlendirdi: Omicron. Ancak DSÖ'nün varyanta 'Nu' veya 'Xi' yerine 'Omicron' adını vermesi eleştirilere neden oldu.

DSÖ varyantları tanımlamak için 'Alfa', 'Beta' ve 'Delta' gibi Yunan harflerini kullanıyor be bunun 'bilimsel olmayan izleyiciler tarafından tartışılmasının daha kolay ve daha pratik olacağını' belirtiyor. Bununla birlikte, Güney Afrika'dan gelen yeni varyantı "Omicron" olarak adlandırma kararı, DSÖ'nün Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'i kızdırmamak içi kasıtlı olarak "Xi"yi atladığı yönünde spekülasyonlara yol açtı.

UZUN SÜREDİR TARTIŞILAN İLİŞKİ

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in  DSÖ genel müdürü Tedros Adhanom Ghebreyesus üzerinde önemli bir etkiye sahip olduğu uzun süredir tartışılan bir konuydu.

Tedros'un koltuğunu, Zimbabwe diktatörü Robert Mugabe'yi iyi niyet elçisi yapmak da dahil,  Pekin'e tercih edilen atamalar için kullandığı sıkça konuşulan iddialar arasında.

Yeni varyantın adı neden Omicron Çok konuşulacak iddia...

DSÖ ÇİN'DEN KORKUYOR MU?

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Koronavirüs salgınının ilk dalgasında Çin'in takındığı agresif ve gizemli tutum birçok ülkenin tepkisini çekmişti. Cumhuriyetçi Senatör Ted Cruz, Twitter hesabından DSÖ tarafından Xi'nin bilinçli olarak atlandığını iddia ederek 'Eğer DSÖ Komünist Partisi'nden bu kadar korkuyorsa, bir dahaki sefere Çin feci bir küresel salgını örtbas etmeye çalıştığında ne yapacak?' dedi.

'Xİ' ÇOK YAYGIN BİR SOYADI

Bir DSÖ sözcüsü New York Post'a yaptığı açıklamada 'Xi, çok yaygın bir soyadı. Damgalanmayı önlemek için yer, insan ve hayvan isimlerini kullanmaktan kaçındığımız için bu ismi kabul ettik." dedi.

ÇOK KONUŞULAN HABERLER: ÇİN DSÖ'YÜ KONTROL EDİYOR

Bu yılın başlarında, Sunday Times gazetesi, Çin'in DSÖ'nün karar verme sürecini kontrol etme, soruşturmalarını sabote etme ve hatta yetkilileri görevlendirme çabaları ile ilgili bir dizi haber yayınlamıştı.

Gazete, DSÖ'nün uluslararası acil durum ilan etmeyi bilinçli olarak geciktirdiğini ve hükümetleri ekonomisini korumak için Çin'e seyahat yasakları koymaktan caydırdığını iddia ediyor.

DSÖ'nün son hamlesi tartışmaları alevlendireceğe benziyor... 

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#DSÖ#Omicron#Çin

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