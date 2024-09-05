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Yeni Ukrayna Dışişleri Bakanı Sybiga oldu

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#Andriy Sibiga#Ukrayna#Dışişleri Bakanı
Yeni Ukrayna Dışişleri Bakanı Sybiga oldu
Oluşturulma Tarihi: Eylül 05, 2024 15:10

Dmitro Kuleba’nın istifa etmesinin ardından Dışişleri Bakan Yardımcısı ve eski Ankara Büyükelçisi Andriy Sibiga Dışişleri Bakanı olarak atandı.

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Ukrayna Parlamento Başkanı Ruslan Stefanchuk, dün Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba’nın istifa dilekçesini ilettiğini duyurmuştu. Kuleba’nın istifası bugün parlamentoda yapılan oturumda görüşüldü.

Kuleba’nın katılmadığı oturumda 240 milletvekili Kuleba’nın istifası lehinde oy kullandı. Kuleba’nın istifasının kabul edildiği oturumda yerine gelen isim de belli oldu.

Parlamento Andriy Sibiga’nın Dışişleri Bakanı olarak atanmasını onayladı. Milletvekili Yaroslav Zheleznyak yaptığı açıklamada 254 milletvekilini Sibiga’nın Dışişleri Bakanı olarak atanması lehinde oy kullandığını söyledi.

Sibiga, 2016-2021 döneminde Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi olarak görev yapmıştı.

 

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#Andriy Sibiga#Ukrayna#Dışişleri Bakanı

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