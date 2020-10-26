Yeni Türk Navtex’i Atina’yı panikletti

Yunan Navtex’inde, Oruç Reis’in faaliyet yürüteceği alanın “Yunan kıta sahanlığı içinde olduğu” iddia edildi. Yunan Hükümet Sözcüsü Stelyos Peças, Türk Navtex’inin “Türkiye’nin güvenilir olmadığına yeni bir kanıt teşkil ettiğini” ileri sürdü. Yunan Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada ise, “Yunanistan, yapıcı bir diyalog ihtimalini daha da uzaklaştıran bu davranışı şiddetle kınıyor” denildi. Ayrıca, Ankara’daki Yunan Büyükelçisi’ne Türk Dışişleri nezdinde protesto girişiminde bulunması için talimat verildiği belirtildi.

‘TÜRKİYE, YUNANİSTAN’I SINADI’

Yeni Türk Navtex’i, önceki Navtex’lerden farklı bölgeleri kapsıyor. Türkiye’nin önceki Navtex’leri, Meis Adası’na 6.1 mil mesafeye kadar olan sahaları içerdiğinden, “potansiyel karasularının 12 mil olduğunu” iddia eden Atina’da büyük tepki yaratmıştı. Oruç Reis’in çalışmaları, Yunanistan’ın karasularının 6 mil olduğunu sahada kanıtladı. Devlet Bakanı Yorgo Yerapetritis de geçtiğimiz günlerde ilk kez “Kırmızı çizgi 6 mildir” demek zorunda kaldı. To Vima gazetesi, “Deneyimli diplomat ve askerler aralarında konuşurken, Türkiye’nin 6-12 mil arasındaki bölge için Yunanistan’ın hazırlılık derecesini sınadığını ve izlediği taktiğin belki de doğruluğunu gösteren mesajlar aldığını söylüyor” diye yazdı.

TATBİKATLAR İPTAL Mİ

Bu arada, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’in geçen cuma günü, “Türkiye ve Yunanistan her iki ülkenin de ulusal bayramlarının kutlanacağı gelecek hafta yapılması planlanan tatbikatları iptal etme kararı aldı” demesine rağmen, 29 Ekim için Ege’de programlanan Yunan tatbikatının iptal edildiği Atina tarafından henüz resmen açıklanmadı. Diplomatik kaynaklar, Türkiye’nin 28 Ekim’deki Yunan milli bayramı, Yunanistan’ın da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için Ege’de programladıkları tatbikatların iptalinin önümüzdeki günlerde açıklanmasının beklendiğini belirtti.

ORUÇ REİS İDDİASINA YALANLAMA



Atina’nın, Oruç Reis’in Yunan kıta sahanlığını ihlal ettiği iddiasına Türk Dışişleri Bakanlığı yazılı açıklama ile yanıt verdi. “Oruç Reis gemimizin sismik araştırma faaliyetlerini yürüttüğü saha bütünüyle ülkemizin uluslararası hukuk temelinde tespit edilen ve Birleşmiş Milletler nezdinde de kayda geçirilen kıta sahanlığı dahilinde bulunmaktadır” denilen açıklamada, Oruç Reis’in 4 Kasım’a kadar görev yapacağı bölgenin, Yunanistan anakarasına 440, Türkiye’ye ise 130 kilometre uzaklıkta olduğu vurgulandı.