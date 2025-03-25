Yeni Trump yönetimine ilk ziyaret: Hakan Fidan ABD’de Rubio ile görüşecek

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve bazı ABD’li yetkililerle görüşmek üzere bugün ABD’de. Bu, Trump yönetiminin görevi devralmasından sonra Fidan’ın ikili görüşme amacıyla Washington’a yaptığı ilk ziyaret. Hürriyet’in edindiği bilgilere göre gündem Türkiye-ABD ikili ilişkilerinde atılabilecek stratejik adımlar ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın önümüzdeki dönemde ABD’ye yapacağı ziyaretin hazırlıkları olacak. Suriye, Gazze ve Ukrayna başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ve işbirliği imkanları masada olacak.

SURİYE’DE İŞBİRLİĞİ

Hürriyet’e bilgi veren kaynaklara göre Suriye konusunda, Fidan’ın Türkiye’nin Suriye’nin istikrarına ve bütünlüğüne yönelik desteğini vurgulaması, Suriye’ye yönelik yaptırımların kaldırılmasının önemine değinmesi, insani yardımlar ve yeniden inşa konularında Türkiye ile ABD arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi gerektiği mesajlarını ABD’li muhataplarına iletmesi bekleniyor.

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GAZZE’DE KALICI ATEŞKES

Ankara’nın, terör örgütü DEAŞ ile mücadele ve kampların güvenli yönetimi konusunda eşgüdüm yapılması gerektiği yönündeki görüşünün yanı sıra SDG çatısı altındaki PKK/YPG unsurlarının tasfiyesi başta olmak üzere FETÖ gibi terör örgütleriyle mücadelede işbirliğinin güçlendirilmesi beklentisi de öne çıkan başlıklar arasında yer alacak. Ukrayna konusunda ise Fidan’ın, Ankara’nın ABD öncülüğünde devam eden girişimleri desteklediğinin ve katkıya hazır olduğunun altını çizeceği öğrenildi. Bakanın Gazze’de kalıcı ateşkesin sağlanması ve insani yardımın bölgeye ulaşması için daha fazla çaba sarf edilmesi gerektiğini vurgulaması bekleniyor.

YAPTIRIMLARIN KALDIRILMASI

Ankara’nın ABD’den en önemli beklentilerinden biri CAATSA yaptırımlarının kaldırılması. Bakan Fidan temaslarında, “CAATSA yaptırımlarının kaldırılması yönünde çalışmalara başlanmasının ve Türkiye’nin F-35 programına dönüş sürecinin yeniden ele alınmasının önemine vurgu yapacak”. Ayrıca savunma sanayiinde tedarik süreçlerinin önündeki engellerin kaldırılmasını gündeme getirecek. Kaynaklar Bakan Fidan’ın, “Savunma sanayiinde işbirliği gibi konuların jeopolitik gerçeklerle uyumlu bir mecraya sokulması gerektiğini hatırlatması bekleniyor. Bu tip adımlar sayesinde ticaret hacminde 100 milyar dolar hedefine ulaşılması için somut ilerleme sağlanabilir” dedi.

BİLGİ NOTU

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Dışişleri Bakanı Fidan, ABD’nin yeni Dışişleri Rubio ile Münih Güvenlik Konferansı marjında bir görüşme yapmıştı. 16 Mart günü ise Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump arasında ilk telefon görüşmesi yapıldı.

BÜYÜKELÇİ KILIÇ DA BUGÜN WASHİNGTON’DA

Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç da çeşitli temaslarda bulunmak üzere ABD’ye gitti. Yeni ABD yönetimiyle resmi temaslar başlarken, Akif Çağatay Kılıç bugün ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz ile bir araya gelecek. Kılıç-Waltz görüşmesinde, iki ülke arasındaki ilişkiler ile bölgesel ve küresel meseleler ele alınacak. Diplomatik kaynaklar göre, görüşmenin bir diğer önemli gündem maddesi ise önümüzdeki dönemde gerçekleşmesi beklenen Erdoğan-Trump zirvesi olacak.

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YENİ BİR DÖNEMİN HABERCİSİ OLABİLİR

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun, bugün Washington’da Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ı ağırlaması beklenirken ikili ilişkilerin yanı sıra Suriye’nin geleceği ve ABD Başkanı Donald Trump’ın Ukrayna-Rusya savaşına getirmek istediği barış gibi meseleler de gündeme gelebilir.

LİDERLERİN BIRAKTIĞI YERDEN

İki bakan arasındaki temas, ABD Başkanı Trump ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasındaki telefon görüşmesinden yaklaşık 10 gün sonra gerçekleşecek. İki bakan arasındaki görüşme, telefon görüşmesiyle birlikte Türkiye-ABD ilişkilerinde yeni bir dönemin habercisi olabilir.

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YAPTIRIMLAR VE ALIMLAR

Geçtiğimiz hafta ortaya atılan iddialara göre Başkan Trump, Türkiye’nin Rusya’dan S-400 alımı nedeniyle maruz kaldığı CAATSA yaptırımlarının kaldırılması için ekibine talimat vermişti. İki bakanın yaptırımlar konusunu ve potansiyel olarak F-35’lerin satışı ile ilgili istişare etmesi beklenebilir. Şayet F-35’ler Türkiye’ye satılacak olursa bunun Kongre’ye bildirimi Rubio tarafından yapılacak.

SURİYE’NİN GELECEĞİ MASADA

Bakanların yoğun gündemi arasında Suriye’nin geleceğinin de olması bekleniyor. İki bakanın geçtiğimiz ay yaptığı görüşme sonrası ABD Dışişleri, “ABD, kendisine, Türkiye’ye veya bölgeye tehdit oluşturmayan istikrarlı ve birleşik bir Suriye’yi desteklemek için yakın iş birliğinin gerekliliğini vurguladı” demişti. PKK/YPG’nin bir kolu olan Suriye Demokratik Güçleri’nin (SDG) Şam yönetimi ile imzaladığı anlaşma sonrası sürecin nasıl ilerleyeceği de iki bakanın gündeminde olacak.