Yeni trend: Evcil hayvan klonlatma

Haberin Devamı

2015 yılında kurulan Teksas merkezli Viagen isimli biyoteknoloji şirketi, müştelerine farklı bir hizmet sunuyor. BBC’nin haberine göre evcil hayvan sahiplerine kedilerini ve köpeklerini klonlatma imkânı sunan şirket, açıldığından bu yana her yıl sayıları giderek artan yüzlerce klonlama yapmış durumda. Bu hizmetin bedeli ise pek ucuz değil. Şirket, köpek için 50 bin dolar, kedi için 30 bin dolar ve at klonlaması için 85 bin dolar ücret talep ediyor.

DONÖR TEKNİĞİ

Hayvanların klonlanması işleminde en çok, klonlanacak hayvandan alınan bir hücre çekirdeğinin genetik materyali çıkarılmış bir donör yumurtaya enjekte edilmesi yöntemi tercih ediliyor. Laboratuvar ortamında embriyona dönüşmesi sağlanan yumurta, daha sonra bir taşıyıcı annenin rahmine yerleştiriliyor. Klonlanacak hayvanın genetik materyali, işlem gerçekleştirilmeden önce çok uzun süreler boyunca dondurulup saklanabiliyor. Viagen yetkilileri işlemin maliyetli olmasına rağmen talebin gittikçe arttığını belirtiyor. Son yıllarda birçok ünlü isim de evcil hayvanlarını klonlattıklarını açıklamıştı.