Yeni tehlike Güney Afrika mutasyonu

Koronavirüsün yeni bir mutasyonunun tespit edildiği Güney Afrika’da tehlike çanları çalıyor. Üretilen koronavirüs aşılarının, İngiltere’de gözlenen ve birçok Avrupa ülkesine yayılan mutasyondan daha farklı ve daha tehlikeli olan virüse karşı etkili olup olmadığı bilinmiyor. İngiliz basınına konuşan Oxford Üniversitesi’nden John Bell, “Aşının Güney Afrika’da görülen mutasyona karşı etkili olup olmayacağı konusunda büyük bir soru işareti bulunuyor. Bence mutasyonların aşının bütün etkisini yok etmesi mümkün değil ancak belirli oranda aşıları etkisiz kılabilir” dedi. Bell, mutasyonlara hitap eden yeni aşı üretimleri gerektiğini vurguladı.

UÇUŞLAR DURDURULDU

Afrika kıtasında koronavirüsün en fazla görüldüğü Güney Afrika Cumhuriyeti’nde vaka sayısı 1 milyon 88 bini aştı. Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre, son 24 saatte 288 kişinin hayatını kaybetmesiyle ülkede ölenlerin sayısı 29 bin 175’e yükseldi. Güney Afrika Cumhuriyeti, kısa süre önce COVID-19’un mutasyona uğramış bir türünün öncekinden daha hızlı yayıldığını bildirmiş, hemen ardından aralarında Türkiye’nin de olduğu bazı ülkeler, Güney Afrika Cumhuriyeti’ne uçuşları durdurmuştu.

KRALİYETTEN İLK O OLDU

Danimarka Kraliçesi Margrethe, Avrupa’da aşı olan ilk kraliyet ailesi mensubu oldu. 80 yaşındaki Kraliçe Margrethe, ikinci dozu üç hafta sonra alacak. Danimarka Kraliyet Sarayı’ndan yapılan açıklamada, “Majesteleri COVID-19’a karşı aşılandı. Kraliçe üç hafta kadar bir süre içinde yeniden aşı olacak” denildi. Resmi açıklamada Kraliçe Margrethe’in koronavirüs aşılarından hangisini olduğu belirtilmedi.

OXFORD AŞISI DA DEVREYE GİRDİ

İNGİLTERE’de 30 Aralık 2020 tarihinde yaygın kullanımına onay verilen, Oxford Üniversitesi ile AstraZeneca ortaklığında geliştirilen koronavirüs aşısı dün uygulanmaya başlandı. Koronaya karşı yüzde 62 ila 90 oranında etkili olduğu açıklanan aşı, Pfizer&BioNTech’in aşısının ardından İngiltere’de kullanımına izin verilen ikinci aşı oldu. Oxford&AstraZeneca aşısını diğerlerinden öne geçiren en önemli unsur, buzdolabı koşullarında saklanabilmesi ve maliyetinin oldukça düşük olması. İngiltere, söz konusu aşıdan 100 milyon doz sipariş ederken, ülkede hali hazırda 530 bin dozun kullanıma hazır olduğu bildirildi.