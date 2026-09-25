Yeni tedavilerin ‘Arife’sindeler

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Merkezi BioNTech gibi Mainz’de bulunan yeni şirketin, yaklaşık yüz kişilik bir çalışan kadrosuna sahip olması planlanıyor. Şirket siciline Avrupa Anonim Şirketi olarak kaydedilen Arife’nin şu anki temel sermayesi ise 120 bin Euro. Arife’nin, başta yeni nesil mRNA terapileri olmak üzere farmasötik ürünlerin geliştirilmesi, üretimi ve pazarlanmasına odaklanacağı belirtildi. Bu tedaviler, vücut hücrelerinin belirli faydalı maddeleri geçici olarak üretmesini sağlayarak bağışıklık sisteminin kanser hücrelerini hedeflemesine yardımcı olabiliyor. Şahin ve Türeci, mart ayında BioNTech’teki yönetici görevlerinden ayrılarak yeni şirketlerinde mRNA terapileri üzerine çalışacaklarını açıklamıştı. BioNTech’in bazı hak ve teknolojileri Arife’ye aktarması, karşılığında şirkette azınlık hissesi alması bekleniyor. 2008’de BioNTech’i kuran çift, özellikle Pfizer ile geliştirdiği COVID-19 aşısıyla dünya çapında tanınmıştı.