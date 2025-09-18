Yeni tarzı hayranlarını ikiye böldü

Haberin Devamı

Son zamanlarda gardrobunda köklü değişikliklere giden Robbie, kırmızı halıda göğüs dekolteli, derin yırtmaçlı, transparan elbiseler tercih etmeye başladı. Robbie’nin yeni tarzı ise hayranlarını ikiye böldü. Bazı hayranları Robbie’nin görünümünü “ikonik” ve “özgüvenli” bulurken, bazıları ise fazla açık bulduklarını belirterek “stilistinin kovulması gerektiğini” savundu. Robbie, 2023 yılında gişe rekorları kıran Barbie filmi için de tarzını değiştirmiş, sıklıkla pembe renkli kıyafetler tercih etmişti.