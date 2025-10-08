Yeni Suriye Meclisi’ne sadece 6 kadın seçildi

Haberin Devamı

210 sandalyeli meclisin 127 üyesi seçilirken, Dürzilerin yönetimindeki Süveyda ve Fırat’ın doğusunun SDG kontrolü altında olması sebebiyle, o bölgelerde seçimler yapılamadı ve belirsiz bir ileri tarihe ertelendi. Bu bölgelerin 13 vekilinin sandalyelerinin ise boş kalacağı aktarıldı. Kalan 70 vekil ise Cumhurbaşkanı Şara tarafından atanacak.

DOLAYLI SEÇİMLER

Seçim, halk delegeleri üzerinden dolaylı yapıldı. Bu sebeple seçimlerde sadece 6 bin seçici delege oy kullandı. Uzmanlara göre Esad döneminde yürürlükte olan siyasi partiler yasası, sadece Baas Partisi ile onunla iltisaklı tabela partilerinin faaliyet göstermesine olanak tanıyordu. Yeni siyasi partilerin kurulabilmesi için mevcut yasanın değiştirilmesi, dolayısıyla yeni bir siyasi partiler yasasının çıkarılması gerekiyor. Ancak, bu yasayı çıkarabilecek bir meclis henüz oluşturulamadı. Dolayısıyla, düzenli ve çok partili seçimlerin yapılması henüz mümkün değil. Bu nedenle, halk temsilcileri aracılığıyla dolaylı bir seçim sistemi tercih edildi.

Reuters haber ajansına göre seçimde yalnızca 6 kadın ve azınlıklardan 10 isim seçilebildi. Şara’nın yapacağı atamalarla meclis kompozisyonunda ortaya çıkan kadın ve azınlıktan vekillerin azlığı gibi durumları giderebileceği beklentiler arasında. Diğer yandan daha önce Heyet Tahrir Şam (HTŞ) saflarında bulunan isimlerin meclis içerisinde görece küçük bir azınlık olduğu görüldü.