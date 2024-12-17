×
Günlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

Yeni Suriye ile görüşme kuyruğu

Güncelleme Tarihi:

#Suriye#HTŞ#Beşar Esad
Yeni Suriye ile görüşme kuyruğu
Oluşturulma Tarihi: Aralık 17, 2024 07:00

Suriye’de HTŞ liderliğinde muhaliflerin 13 yıllık iç savaşın ardından Beşar Esad rejimini devirip yönetimi ele geçirmesiyle bu gelişmeye hazırlıksız yakalanan birçok ülke yeni Şam yönetimiyle görüşmek için sıraya girdi. HTŞ’yi terör örgütü sayan Batılı hükümetler başta olmak üzere dünya liderleri geçiçi Şam yönetimiyle temas kurmaya çabalıyor.

Haberin Devamı

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’ın Ürdün’de düzenlenen Suriye konulu toplantı sonrası HTŞ ile doğrudan temas halinde olduklarını söylemesinin ardından, İngiltere hükümeti de yeni yönetimle irtibat kurduklarını açıkladı. İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, Suriye halkına yönelik 50 milyon sterlinlik insani yardım paketini açıklarken, “Diplomatik temasımız var” dedi. Fransa Dışişleri Bakanı Vekili Jean-Noel Barrot ise diplomatik heyetin “yeni yetkililerle ilk teması kurmak üzere” bugün Şam’a gideceğini açıkladı.

AB HEYET GÖNDERİYOR

Bu arada Brüksel’de dün toplanan 27 Avrupa Birliği ülkesinin dışişleri bakanlarının gündeminde Suriye’deki yeni yönetim de vardı. Toplantıya başkanlık eden AB Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, birliğin diplomatlarına “Şam’a gidip yeni hükümetle temas kurma” talimatı verdiğini açıkladı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ise ülkesinin Suriye’ye ihtiyaç duyduğu buğday ve un gibi ürünleri göndermek için talimat verdiğini söyledi. Pazar günü Şam’ı ziyaret eden BM Suriye Elçisi Geir Pedersen de, HTŞ lideri ile görüştü, ülkenin yeniden inşası ve adalete odaklanan kapsayıcı yeni bir yönetim çağrısında bulundu. Bu arada Lübnan ve Katar da Şam büyükelçiliklerini açma hazırlığında.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Suriye#HTŞ#Beşar Esad

BAKMADAN GEÇME!