Yeni Suriye Davos vitrininde

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Geçici yönetimin Dışişleri Bakanı Esad Şeybani, Suriye’nin sosyal ve ekonomik hedeflerine dair değerlendirmelerde bulundu. “Suriye’nin ekonomik kaynakları çok çeşitli. Sanayi ve turizm gibi birçok sektörümüz var. Elbette gelecekte ekonomi küresel piyasaya açık olacak ve yabancı yatırımın önünü açacak” ifadelerini kullanan Şeybani, Davos öncesi İngiliz Financial Times gazetesine verdiği röportajda da, devlete ait liman ve fabrikaların özelleştirileceğini; yabancı yatırımların davet edileceğini ve uluslararası ticareti arttırmanın planlandığını ifade etmişti.

KADINLAR GELECEĞİMİZİN PARÇASI

Suriyeli kadınların son 14 yılda büyük acılar yaşadığına değinen Şeybani “Kadınlar, Suriye’nin geleceğinin bir parçası olmalı. Bu süreçteki rollerini garanti ediyorum. Hem kendi görevim hem de Suriye hükümeti adına söylüyorum, onlara haklar vermeliyiz” dedi. Suriye’de birçok din, dil ve ırktan insan olduğunu ve halkın geçmişte “mezhepçi hükümetin” kurbanı olduğunun altını çizen Şeybani, Suriye’nin ırk, din, dil ayrımı yapılmadan tüm Suriyelilere ait olduğunu vurguladı.

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THY 13 YIL SONRA ŞAM’DA

Türk Hava Yolları (THY), ülkedeki iç karışıklık nedeniyle 1 Nisan 2012’de durdurduğu Suriye seferlerini dün, saat 09.00’da icra edilen “TK 846” numaralı İstanbul-Şam uçuşuyla yeniden başlattı. Çok sayıda Suriyeli, yıllar sonra, terk etmek zorunda kaldıkları ülkelerine dönmenin mutluluğunu yaşadı. Bazı yolcuların Suriye devrimi bayrağını taşıdığı görüldü. Sefer, uçuş takip sistemi FlightRadar24’de dün en çok takip edilen uçuş oldu.